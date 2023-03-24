Далай-лама назвав монгольського хлопчика реінкарнацією духовного лідера та викликав гнів Китаю

Народжену в США монгольську дитину вже назвали реінкарнацією третього за важливістю духовного лідера буддизму Тибету Халха Джецуна Дхампи Рінпоче.

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У мережі вперше з'явилися фото монгольського хлопчика, народженого в США, якого Далай-лама назвав втіленням третього за значимістю духовного лідера в буддизмі Тибету і вперше був зображений поруч з Далай-ламою. Відкриття може роздратувати офіційний Китай, який раніше заявляв, що визнаватиме тільки тих буддійських духовних лідерів Тибету, яких обрали їх спеціальні призначені особи, затверджені урядом. Про це пише Daily Mail.

На фото, які з'явилися в мережі, восьмирічний хлопчик, який народився в США, у масці для обличчя та в об'ємній червоній мантії присутній на церемонії разом із 87-річним Далай-ламою у Дармсалі, в індійському штаті Хімачал-Прадеш.

Далай-лама назвав реінкарнацію духовного лідера

Офіційний титул дитини, у якої, як то кажуть, є близнюк, — десятий Халха Джецун Дхампа Рінпоче — третій за важливістю духовний лідер у буддизмі Тибету і духовний лідер в Монголії.

Чутки про особистість хлопчика ходили в духовному співтоваристві протягом багатьох років, але його існування було підтверджено лише зараз, коли він з'явився на публіці в Індії, де Далай-лама живе у вигнанні.

У Монголії новини про Далай-ламу та проведену церемонію, як повідомляється, викликали сильне хвилювання серед буддистів у країні, а також "тривогу серед тих, хто стверджує, що це викличе гнів Китаю".

На церемонії в Дармсалі також були присутні 600 монголів, які прийшли привітати свого нового духовного лідера.

Під час церемонії Далай-лама сказав присутнім: "Сьогодні з нами реінкарнація Халха Джецуна Дхампи Рінпоче з Монголії. Його попередники були тісно пов'язані з лінією спадкоємності Крішначар'ї Чакрасамвари. Один з них заснував у Монголії монастир, так присвячений його практиці. Тож його присутність тут сьогодні дуже сприятлива".

Нагадаємо, Далай-лама отримав Нобелівську премію миру 10 грудня 1989 року за свою мирну діяльність заради своєї рідної країни Тибет.

Народжений 1935 року, він був ідентифікований як реінкарнація попереднього Далай-лами, коли йому було два роки.

Він утік до Індії на початку 1959 року з тибетської столиці Лхаси після невдалого повстання проти китайського уряду. Офіційний Китай називає Далай-ламу "небезпечним сепаратистом".

Нагадаємо, раніше в Китаї оголосили бойкот Кіану Рівзу, коли він вирішив взяти участь у благодійному концерті на підтримку Тибету.