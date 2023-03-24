Далай-лама назвал монгольского мальчика реинкарнацией духовного лидера и вызвал гнев Китая

Рожденного в США монгольского ребенка уже назвали реинкарнацией третьего по важности духовного лидера тибетского буддизма Халха Джецуна Дхампы Ринпоче.

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В Сети впервые появились фото монгольского мальчика, рожденного в США, которого Далай-лама назвал воплощением третьего по значимости духовного лидера в тибетском буддизме и впервые был изображен рядом с Далай-ламой. Открытие может разозлить официальный Китай, который ранее заявлял, что будет признавать только тех тибетских буддийских духовных лидеров, которых выбрали их специальные назначенные лица, утвержденные правительством. Об этом пишет Daily Mail.

На фото, которые появились в Сети, восьмилетний мальчик, родившийся в США, в маске для лица и в объемной красной мантии присутствует на церемонии вместе с 87-летним Далай-ламой в Дхарамсале, в индийском штате Химачал-Прадеш.

Далай-лама назвал реинкарнацию духовного лидера

Официальный титул ребенка, у которого, как говорят, есть близнец, — десятый Халха Джецун Дхампа Ринпоче — третий по важности духовный лидер в тибетском буддизме и духовный лидер в Монголии.

Слухи о личности мальчика ходили в духовном сообществе в течение многих лет, но его существование было подтверждено только сейчас, когда он появился на публике в Индии, где Далай-лама живет в изгнании.

В Монголии новости о Далай-ламе и проведенной церемонии, как сообщается, вызвали сильное волнение среди буддистов в стране, а также "тревогу среди тех, кто утверждает, что это вызовет гнев Китая".

На церемонии в Дхарамсале также присутствовали 600 монголов, которые пришли поприветствовать своего нового духовного лидера.

Во время церемонии Далай-лама сказал собравшимся: "Сегодня с нами реинкарнация Халха Джецуна Дхампы Ринпоче из Монголии. Его предшественники были тесно связаны с линией преемственности Кришначарьи Чакрасамвары. Один из них основал в Монголии монастырь, посвященный его практике. Так что его присутствие здесь сегодня весьма благоприятно".

Напомним, Далай-лама получил Нобелевскую премию мира 10 декабря 1989 года за свою мирную деятельность во имя своей родной страны Тибет.

Родившийся в 1935 году, он был идентифицирован как реинкарнация предыдущего Далай-ламы, когда ему было два года.

Он бежал в Индию в начале 1959 года из тибетской столицы Лхасы после неудавшегося восстания против китайского правительства. Официальный Китай называет Далай-ламу "опасным сепаратистом".

Напомним, ранее в Китае объявили бойкот Киану Ривзу, когда он решил принять участие в благотворительном концерте в поддержку Тибета.