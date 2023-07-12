Перекидала хабар через паркан: членство нардепки Марченко у "Слузі народу" призупинене

Очільник фракції у Раді Давид Арахамія розповів, що підозрювану в корупції депутатку найближчим часом остаточно виключать з політсили.

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Людмила Марченко — народна депутатка, що підозрюється в отриманні "винагороди" за оформлення незаконного перетину кордону України. 12 липня голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія проінформував, що її членство призупинене.

"Як і обіцяли, членство Людмили Марченко у фракції політичної партії "Слуга народу" призупинено", — написав він.

Арахамія завірив, що рішення про виключення нардепки буде ухвалене на найближчому засіданні фракції.

Фото: Скрін відео

Справа проти Людмили Марченко: що вже відомо

5 липня у НАБУ повідомили про затримання помічниці неназваного депутата ВР під час отримання хабаря за оформлення дозволу на виїзд за кордон військовозобов’язаним. За інформацією правоохоронців, група осіб отримувала "винагороди" за внесення у систему "Шлях" даних, які дозволяли перетинати кордон.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук з посиланням на джерела в правоохоронних структурах заявив, що йдеться про помічницю парламентарки зі "Слуги народу" Людмили Марченко.

Пізніше пресслужба НАБУ опублікувала деталі справи. З’ясувалось що підозру отримали сама депутатка Марченко та її помічниця. Вони обидві можуть бути причетні до отримання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів.

Слідчі вели відеоспостереження за маєтком Марченко. На кадри потрапив момент, коли помічниця принесла їй 2 800 доларів та як пізніше парламентарка намагалася перекинути гроші через паркан, щоб позбутись доказів проти себе.