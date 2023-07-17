Новий заколот. Чому Путін звільняє своїх найздібніших генералів

У російській армії — суттєві кадрові перестановки. У пошуках імовірної загрози для режиму Путіна керівництво російського Міноборони розпочало "полювання на відьом" серед генералітету. Фокус дізнавався, що відбувається та як це вплине на подільші дії ЗС РФ у війні проти України.

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Градус недовіри Володимира Путіна до генералів ЗС РФ зростає. Одразу після відставки командувача 58 загальновійськової армії РФ генерал-майора Івана Попова від посади відсторонили командира Тульської 106-ї дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова.

"Шантаж і панікерство": як відставка Попова вилилася в гучний скандал

Офіційно приводом для звільнення Івана Попова стала доповідь на імʼя начальника Генерального штабу Валерія Герасимова про стан справ на Запорізькому напрямку фронту. У відповідь на це командувача звинуватили в шантажі та панікерстві. Історія отримала продовження вже в російському політичному середовищі.

Депутат Держдуми генерал-лейтенант Андрій Гурулєв, який свого часу також командував 58 армією (2012-2016 роки), опублікував звернення Попова до бойових товаришів. Тобто матеріал, який створювали виключно для внутрішнього вжитку без подальшого поширення, вийшов у публічний простір.

У відповідь на вчинок Гурулєва перший заступник голови Ради Федерації РФ Андрій Турчак заявив, що його колега влаштував політичне шоу. Він також відзначив, що "совість Попова чиста, а батьківщина має пишатися такими, як він". Зазначимо, що Турчак — координатор робочої групи з так званої "СВО", у ЗМІ його називають представником "групи Кирієнка-Ковальчука", куди також входять прем'єр-міністр Михайло Мішустін і співзасновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Наразі в російських навколовоєнних пабліках обговорюють чутки, що Попова відправляють служити в Сирію.

До Києва не дійшов: що відомо про генерал-майора Селіверстова

Особа Селіверстова добре знайома вітчизняним Силам оборони України — саме його 106 повітряно-десантна дивізія рухалася на Київ на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Особовий склад дивізії причетний до численних воєнних злочинів у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Вже у вересні 2022 року в боях під Ізюмом Харківської області було розбито 137-й парашутно-десантний полк 106-ої дивізії ПДД ворога. Тоді ж було ліквідовано командира полку Павла Кривова. Власне, підрозділ був у прямому підпорядкуванні Селіверстова. Але на початку червня 2023 року Селіверстову все ж присвоїли чергове військове звання генерал-майора. То чому ж зараз було ухвалене рішення відсторонити воєначальника?

106 повітряно-десантна дивізія причетна до численних воєнних злочинів у Бучі, Ірпені та Гостомелі

Наразі офіційна причина його відсторонення приховується. За інформацією численних російських тематичних телеграм-каналів, приводом міг стати "непоступливий характер" генерала і його здатність не мовчати, а відстоювати свою позицію та питання особового складу. До речі, крім Селіверстова своєї посади позбувся також командир 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ генерал-майор Олександр Корнєв.

Схоже, у ЗС РФ будуть подальші кадрові перестановки. Наразі ходять чутки про можливість відсторонення й арешт генерал-полковника Михайла Теплинського, фактичного командувача всього російського окупаційного угруповання в Україні. Щоправда, втрачати командира не погоджуються російські десантники, які вже публічно озвучили свою позицію. В поширеному нещодавно аудіозвернені йдеться, що вони налаштовані рішуче знятися з бойових позицій і "стати стіною на захист свого Баті".

Кремль шукає нових генералів? Чи продовжить Путін кадрові чистки в армії

Військовий експерт Іван Ступак припускає, що в кремлівських кабінетах розпочали новий етап кадрової чистки генералів і старших офіцерів. Водночас події настільки динамічні, що вечірні домовленості на ранок уже не діють.

"Кремль шукає максимально лояльних генералів і старших офіцерів та боїться норовливих командирів, які мають свою думку та здатні до креативних підходів. Навколо Путіна мають бути лише вірні йому генерали. Для України все це дуже добре, якщо в командуванні залишаться рафіновані паркетні генерали, які нездатні нестандартно та творчо мислити", — розповів він у коментарі Фокусу.

Ступак згадує історію генерал-полковника Олександра Лапіна, який командував угрупованням окупаційних військ "Центр". Його звільнили зі скандалом після того, як ЗСУ видавили його війська з Лимана Донецької області. Лапіна цькували пропагандистські ЗМІ, особисто глава Чечні Рамзан Кадиров і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Уже за пів року Лапін пафосно виганяв "диверсантів" із Бєлгородської області.

Раніше Фокус уже писав, що невдалий заколот Євгена Пригожина дав можливість Путіну визначити не лише лояльних до засновника ПВК "Вагнер" командирів, а й тих, хто допомагав йому з його організацією.

"Ми бачимо певні тенденції в російському військовому товаристві, армія не має жодних успіхів, кількість невдоволених росте, починається пошук крайніх. На армію зараз тиснуть політичні рішення, саме цим можна пояснити таку кількість старших офіцерів на лінії бойового зіткнення: їхнє завдання — мотивація війська", — розповідав Фокусу полковник запасу ЗСУ, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

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