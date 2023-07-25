Залишити Україну без можливості заробляти: експерт назвав причини ракетного терору Одеси

Головною ціллю ракетних ударів Росії по портовій інфраструктурі є бажання знищити експортний потенціал України. Адже зерно – мало не єдине джерело доходів для України в умовах війни.

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ЗС РФ завдає масованих ракетних ударів по морських портах України з кількох причин. Про це у коментарі для матеріалу Фокуса "Ракети летять на Одесу. Як Україні захистити Південь від російського терору" розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Зі слів експерта, саме торгівля зерном залишається єдиною доступною на сьогодні можливістю поповнювати дохід країни.

"Коли працювала так звана "зернова угода", в Одесі було поставлено ЗРК NASAMS, що прикривали портову інфраструктуру та місто. Зараз місто захищене, але не настільки. Зараз ціль РФ зруйнувати експортний потенціал України. За великим рахунком, саме зерно – єдине джерело доходів для України, тому нас хочуть позбавити цієї можливості", — говорить він Фокусу.

Разом з тим, Кочетков припускає, що російські ракети не були навмисно випущені по міських обʼєктах, як то Будинок науковців чи Спасо-Преображенський собор. Росіяни хоч і модернізували свої ракети, частково покращили точність, але все одно, воно летить куди завгодно. При цьому, заяви про знищення Одеси не мають якогось підґрунтя, це скоріше заяви, для заяв – мовляв, ми зруйнуємо, потім відбудуємо.

За інформацією експерта, додаткові комплекси ППО можуть бути розгорнуті в Одесі через місяць, раніше чекати не варто. При цьому, це будуть як нові комплекси, так і ті, що вже перебувають на бойовому чергуванні.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Ракети летять на Одесу. Як Україні захистити Південь від російського терору".