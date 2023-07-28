Їздив на Porsche Taycan: ексзаступник Єрмака користувався службовим становищем, — НАЗК

Колишньому заступнику керівника ОП загрожує штраф, а також можливе внесення до реєстру корупціонерів за те, що він кілька разів порушив закон.

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Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративні правопорушення ексзаступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка. Він кілька разів порушив закон "Про запобігання корупції", за що йому загрожує штраф, а також можливе внесення до реєстру корупціонерів. Про це повідомляють у пресслужбі НАЗК.

Перевірка встановила, що Кирило Тимошенко, обіймаючи посаду заступника керівника ОП, звернувся до Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак з'ясувалося, що метою візиту його співробітника за кордон було оформлення віз для Тимошенка та його сина.

"Таким чином Кирило Тимошенко, використовуючи своє службове становище, переслідуючи мету задоволення особистих потреб, отримав дозвіл на перетин державного кордону своїм підлеглим. Такі дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів)", — повідомляють у НАЗК.

Також протягом минулого року Кирило Тимошенко тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort", двічі з яких — разом із дружиною та сином. За інформацією агентства з питань запобігання корупції, колишній заступник Єрмака не зміг підтвердити факт оплати проживання на понад 45 тисяч гривень.

Крім того, влітку 2022 року Тимошенко безоплатно використав в особистих інтересах Porsche Taycan на суму 122 тисяч гривень.

В агентстві повідомляють, що надіслали офіційне запрошення колишньому заступнику Єрмака для вручення протоколу на 15:00 28 липня 2023 року, але той не з'явився у зазначений час.

"За вказані порушення законодавства передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також можливе внесення особи до Реєстру корупціонерів", — резюмують у пресслужбі НАЗК.

Фокус писав 22 липня, що в найближчі три місяці в Україні пройде масова перевірка всіх голів територіальних центрів комплектації на предмет корупції та зловживання своїм службовим становищем. Проблема стала особливо актуальною після історії з одеським військкомом Євгеном Борисовим, який незаконно збагатився за час роботи на 188 млн грн і придбав елітну нерухомість в Іспанії.