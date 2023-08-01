"Ми тут з вами по один бік": у Фінляндії спрогнозували, коли Україна стане членом НАТО

Країну, яка бере участь у війні, не можуть безпосередньо запросити до НАТО відповідно до Вашингтонського договору.

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Фінляндія сподівається, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні. Про це повідомила міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми сподіваємось, що це (вступ України до НАТО після війни, — ред.) буде можливо. І ви маєте знати, що Фінляндія, тепер, коли ми стали членами НАТО, звичайно, має дуже відмінну від України історію, але також має довгий кордон з Росією, ми тут з вами по один бік", — сказала Еліна Валтонен.

З її слів, Україна має сильну підтримку зі сторони усіх союзників, тому вона вважає, що "кожен допомагає Україні стати членом альянсу". Але згідно з Вашингтонським договором, країну, яка знаходиться у стані війні, не можуть запросити до НАТО.

"Тому нам просто довелося створити процес, за допомогою якого ми залучаємо Україну настільки, наскільки це можливо. І також створення Ради Україна-НАТО, я думаю, стало сильним сигналом того, що Україна – це частина нас і ми зобов'язані надати Україні членство якомога швидше", — пояснила вона.

Валтонен зазначила, що після закінчення війни Фінляндія допомагатиме Україні у післявоєнній відбудові. Зокрема, Фінляндія допомагатиме "на всіх фронтах", не лише у військовому плані, двосторонньо і через всі міжнародні організації. Зокрема, країна братиме участь у побудові демократії та функціонуючого громадянського суспільства, для того, щоб "всі люди могли бути залучені". З її слів, Фінляндія також готова поділитися досвідом у тому, що в неї добре виходить, наприклад, у сфері освіти.

Нагадаємо, 31 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що цього тижня Україна розпочне перемовини з США щодо надання гарантій безпеки.

Тоді як 24 липня міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив про підтримку Естонією української позиції, зокрема щодо руху України в НАТО.