"Збираюся вижити": Жан Беленюк пожартував про масове позбавлення нардепів мандатів

За словами народного депутата від "Слуги народу", він збирається пережити непростий період, у якому опинилися парламентарії.

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Народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк із гумором відреагував на скандальні історії, які призвели до позбавлення кількох нардепів Верховної Ради мандатів. За словами політика, він "збирається вижити". Про це Жан Беленюк повідомив у себе в Facebook.

Нардеп прокоментував жарт власника харківського видавництва "Фоліо" Олександра Красовицького, який порівняв ситуацію у Верховній Раді з романом Агати Крісті "Десять негренят".

"Здається, історія цього парламенту все більше нагадує книгу "Десять негренят", — написав Красовицький.

Жан Беленюк у відповідь пожартував: "Нічого не знаю, Я збираюся вижити!"

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 серпня Верховна Рада позбавила мандата народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова. Політик майже не з'являвся на засіданнях парламенту з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Останні пів року, за інформацією ЗМІ, Холодов перебував за кордоном. Сам нардеп повідомив, що у зв'язку із сімейними обставинами — станом здоров'я його дружини та дитини, він не може виконувати обов'язки народного депутата.

Також у центрі скандалу опинився ще один колишній парламентарій від фракції "Слуга народу" Юрій Арістов. Він під виглядом службового відрядження до Литви вирушив відпочивати на Мальдіви, після чого Верховна Рада позбавила його мандата.

8 серпня стало відомо про те, що СБУ спільно з ДБР підозрюють нардепа Анатолія Гунька у зловживанні повноваженнями. Політика спіймали на отриманні хабаря. За версією слідства, парламентарій обіцяв за $221 тисячу "вирішити" питання з орендою державної землі. Йому загрожує конфіскація майна і строк до 12-ти років.

Виключити з фракції СН можуть ще одного народного депутата, Богдана Торохтія. За словами Давида Арахамії, сім'я політика під час війни купувала елітне майно, тоді як він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла. Голова фракції СН закликав Торохтія скласти мандат.