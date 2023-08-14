Російський флот фактично залишився без атомних ракетних крейсерів, — експерт

Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що за 30 років РФ не тільки не змогла зробити та побудувати якісні великі десантні кораблі, а й відремонтувати ті, що є.

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За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, навіть не дивлячись на чинні санкції, рівень технічної та технологічної складової російської військової кораблебудівної галузі дуже сильно деградував. Про це він розповів в коментарі Фокусу для матеріалу "Морський бій. Путін готується відправити у Чорне море нові ракетні кораблі".

"Цікавий факт, що Росія тримає рекорд з самого тривалого ремонту воєнних кораблів. Важкий атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов" знаходиться на ремонті з 1997 року по сьогоднішній день. Важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" не може зайти на ремонт, бо в доках вже багато років стоїть "Адмірал Нахімов". Зараз російське керівництво приймає рішення щодо списання "Петра Великого" через неможливість подальшого ремонту", — говорить він.

Важкі атомні ракетні крейсери проєкту 1144 "Орлан" вироблялися з 1973 року. Росія мала чотири таких кораблі – "Кіров"(списаний та утилізований після 2002 року), "Адмірал Лазарєв"(списаний на утилізацію у 2021 році), "Адмірал Нахімов"(знаходиться на ремонті з 1997 року) та "Петро Великий", який також планують до списання. Наприкінці липня 2023 року про це стало відомо публічно.

"За 30 років Росія так і не змогла зробити і побудувати якісні великі десантні кораблі. Для прикладу, великий десантний корабель (ВДК) "Іван Грен" проєкту 11711, де під час роботу було виявлено 40 помилок в конструкції, але його все одно, з такими дефектами взяли на озброєння. Інший ВДК цього проєкту "Іван Моргунов", мав виправити ці помилки, але отримав вже свої дефекти. Наприклад, проєкт 23560 атомного есмінця "Лідер", вони так і не змогли реалізувати, перспективний важкий авіаносний крейсер "Шторм" на 100 тисяч тонн, навіть не беруть в роботу", — розповідає Коваленко.

Нагадаємо, 14 серпня Фокус писав, що Путін готується відправити у Чорне море нові ракетні кораблі. В стрій вже взято два нових малих ракетних кораблі та очікуються інші. Саме з кораблів такого типу відбувається обстріл України ракетами "Калібр".

Раніше, 11 серпня, повідомлялося, що морські дрони ЗСУ змінюють баланс сил у Чорному морі. Вони можуть атакувати кораблі та порти РФ, вважають аналітики.