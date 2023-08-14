Российский флот фактически остался без атомных ракетных крейсеров, — эксперт

Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что за 30 лет РФ не только не смогла сделать и построить качественные большие десантные корабли, но и отремонтировать те, что есть.

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По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, даже несмотря на действующие санкции, уровень технической и технологической составляющей российской военной кораблестроительной отрасли очень сильно деградировал. Об этом он рассказал в комментарии Фокусу для материала "Морской бой. Путин готовится отправить в Черное море новые ракетные корабли".

"Интересный факт, что Россия держит рекорд по самому длительному ремонту военных кораблей. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" находится на ремонте с 1997 года по сегодняшний день. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не может зайти на ремонт, потому что в доках уже много лет стоит "Адмирал Нахимов". Сейчас российское руководство принимает решение о списании "Петра Великого" из-за невозможности дальнейшего ремонта", — говорит он.

Тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан" производились с 1973 года. Россия имела четыре таких корабля — "Киров" (списан и утилизирован после 2002 года), "Адмирал Лазарев" (списан на утилизацию в 2021 году), "Адмирал Нахимов" (находится на ремонте с 1997 года) и "Петр Великий", который также планируют к списанию. В конце июля 2023 года об этом стало известно публично.

"За 30 лет Россия так и не смогла сделать и построить качественные большие десантные корабли. Например, большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" проекта 11711, где во время работы было обнаружено 40 ошибок в конструкции, но его все равно, с такими дефектами приняли на вооружение. Другой БДК этого проекта "Иван Моргунов", должен был исправить эти ошибки, но получил уже свои дефекты. Например, проект 23560 атомного эсминца "Лидер", они так и не смогли реализовать, перспективный тяжелый авианесущий крейсер "Шторм" на 100 тысяч тонн, даже не берут в работу", — рассказывает Коваленко.

Напомним, 14 августа Фокус писал, что Путин готовится отправить в Черное море новые ракетные корабли. В строй уже взяты два новых малых ракетных корабля и ожидаются другие. Именно с кораблей такого типа происходит обстрел Украины ракетами "Калибр".

Ранее, 11 августа, сообщалось, что морские дроны ВСУ меняют баланс сил в Черном море. Они могут атаковать корабли и порты РФ, считают аналитики.