"Ще до деокупації": адміністративний устрій АР Крим буде змінено — Рада

Парламентарі проголосували за законопроєкт, який передбачає проведення реформи адміністративно-територіального устрою та декомунізацію населених пунктів АР Крим.

Related video

Верховна Рада України 23 серпня прийняла закон №9548 від 01.08.2023 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим

Цим законопроєктом передбачено проведення реформи адміністративно-територіального устрою Криму відповідно до норм українського законодавства.

Голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування Віталій Безгін у Facebook пояснив: "Законопроект пропонує дві ключові речі:

Вже зараз впровадити нове районування на півострові на основі 10 районів, затверджених ВРУ в 2020 році. Що дозволить Уряду вже зараз перезавантажити місцеві органи виконавчої влади (раніше ця норма набувала чинності з моменту деокупації). Надати Уряду повноваження вже зараз затвердити на території Криму тимчасові територіальні громади, на основі яких можна буде утворити широку мережу військових адміністрацій. Які і стануть в основі управління на перехідний період після деокупації".

У пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється, що зміни мають бути проведені до деокупації півострова. Кабмін має протягом трьох місяців здійснити процедуру ліквідації або реорганізації районних державних адміністрацій відповідно до нового районування АР Крим. Також, передбачено перейменування окремих населених пунктів та районів АРК.

Нагадаємо, 23 серпня Зеленський під час саміту Кримської платформи заявив, що Росія може закрити очі на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями.