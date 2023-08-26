Якщо вистачить розуму перемогти у війні: журналіст Ткач відповів Резнікову на пропозицію парі

Автор публікації про закупівлю спорядження для українських захисників порадив міністру укладати не парі, а договори за ринковими цінами.

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Автор журналістського розслідування, присвяченого закупівлям зимових курток для ЗСУ, Михайло Ткач відповів міністру оборони Олексію Резнікову, який запропонував укласти парі. Пост розслідувача опубліковано на його сторінці у Facebook.

У публікації йдеться про те, що Резнікову варто було подати у відставку вже після повідомлень про закупівлю Міністерством оборони яєць по 17 грн, а після того, як стала доступною інформація про зимові куртки, — відзвітувати на засіданні комітету Верховної Ради. Але міністр вирішив цього не робити.

За словами Ткача, у нещодавно опублікованому матеріалі про куртки йдеться про те, що племінник народного депутата від "Слуг" володіє компанією, яка постачала куртки ЗСУ і на цьому заробляла.

Журналіст зазначив, що голова Міноборони так і не надав спростувань, а замість цього спробував чинити тиск на ЗМІ, написав журналіст.

Михайло Ткач порадив міністру не пропонувати парі, а забезпечувати прозорі закупівлі та співпрацювати з правоохоронцями.

"А парі міністр оборони країни у стані війни може собі дозволити лише непублічно і лише тоді, коли йому вистачить розуму перемогти ворога також шляхом стратегічного планування в тому числі закупівель зимової форми, засобів захисту і що дуже важливо, дронів", — ідеться в публікації.

Журналіст пообіцяв продовжувати свою діяльність і порадив міністру укладати договори за ринковими цінами й не з родичами депутатів.

"Через три роки вас, пане міністре, у країні може й не бути. А я буду продовжувати робити свою роботу", — написав Ткач.

Нагадаємо, що у відповідь на публікацію відео про скандальні закупівлі курток для українських захисників Резніков запропонував парі. У своєму інтерв'ю він сказав, що готовий подати у відставку, якщо звинувачення підтвердяться. Але якщо горезвісні 180 тисяч курток усе ж таки виявляться зимовими, а не літніми, тоді міністр пропонує скласти мандат нардепці Анастасії Радіній, а журналістові видання "УП" Михайлу Ткачу призупинити професійну діяльність на три роки.

Також повідомлялося, що представники Верховної Ради звернуться до НАБУ через скандальну закупівлю курток.