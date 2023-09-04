Атака з моря. Чи здатні українські дрони-камікадзе вигнати з Чорного моря російський флот

Менш як рік пройшло від оголошення ідеї створення в Україні спеціального морського флоту безпілотників до передавання бойового прапора новоствореній бригаді. За три місяці літа морські дрони змусили кораблі Чорноморського флоту РФ залишили північну та західну частину Чорного моря. Фокус дізнавався, чи зможуть морські дрони посунути російський флот в чорноморському басейні та яке їхнє місце в структурі ВМС.

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В листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив про формування в Україні спеціального морського флоту. До його складу мали увійти 100 морських безпілотників. Оголошена вартість одного такого дрона становила 10 мільйонів гривень.

На той час морські дрони вже застосовувалися силами оборони України, тоді в бухті Севастополя вдалося пошкодити три російських кораблі. Цю операцію назвали першою в історії морською атакою із застосуванням безпілотних засобів ураження.

Вже наприкінці серпня 2023 року морські дрони, які використовує Україна, показали свою дієвість та ефективність в боротьбі проти російського флоту в Чорному морі. Тоді ж речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, створення бригади морських дронів в складі Військово-морських сил України. Наразі відомо, що це стала 385-а окрема бригада морських безпілотних комплексів ВМС ЗСУ. Свій бойовий прапор вони отримали на День Незалежності. Зі зрозумілих причин, її чисельність та озброєння не називаються.

За словами очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, назвати кількість морських дронів-камікадзе не можна, але "їх дійсно багато". Він зазначив, що їх використання призвело до того, що російські кораблі не виходять за рейд Севастополя.

17 липня 2023 року українські морські дрони-камікадзе атакували Кримський міст Фото: Sota/Telegram

"Кораблі просто не можуть нікуди вийти. Вони залишили північну частину Чорного моря, західну частину Чорного моря. Вони просто ховаються за рогом, за поворотом Криму, південно-східною частиною. І все. Швидко заходять, поповнюють запаси, виходять. Ось усе, що вони можуть зробити", – розповів Буданов в інтерв’ю "Крим. Реалії".

Лише за період липень-серпень 2023 року морськими дронами вдалося атакувати Керченський міст, порт у Новоросійську, великий десантний корабель "Оленьогірський гірник" та танкер SIG. Цим самим безпілотники продемонстрували себе як ефективний засіб для стримування флоту РФ.

Які перспективи

Використання морських дронів морськими силами не є суто українським винаходом. Хоча, правду кажучи, залучення їх до ударних операцій, дійсно вперше відбулося під час російсько-української війни. Морські безпілотники як надводного так і підводного флоту використовують в Канаді – відомий дрон на сонячних батареях "Data Xplorer", США — Sea Hawk"та "Sea Hunter", Великій Британії — REMUS 100M. Відомо, що у 2021 році Туреччина розпочала виробництво своїх морських дронів ULAQ. Є інформація про розробку таких апаратів в Китаї, Ізраїлі та Ірані. Ще у 2018 році російське керівництво здійняло галас, що американські морські дрони "сідають на хвіст" їхнім підводним човнам в Атлантиці. Йшлося про проєкт безпілотника середнього класу Medium Unmanned Surface Vehicle (MUSV) до розробки якого залучилися одразу 13 країн-учасниць НАТО.

Опитані Фокусом експерти зазначають, що українські морські дрони ще не є зброєю наступу в Чорному морі, але здатні суттєво завдати шкоди російським кораблям. У випадку України, саме відсутність можливості діаметральної відповіді на російську загрозу з моря, спонукала на пошуки нових підходів та тактик проведення операцій.

Російський танкер СИГ після зустрічі з ударним дроном "Малюк" Фото: Морспасслужба РФ

"Морські дрони удосконалюються як технічно, так і тактика їхнього використання. Можна сказати, що морські безпілотники є нашим ноу-хау у тактиці їхнього застосування. Вони дійсно можуть дати результат, але лише за умов комплексного застосування, несподівано для ворога. До цього в російському командуванні ще не встигли підготуватися, там досі діють за підручниками класичних методів ведення війни. Російське командування навчене використовувати ті сили і засоби на які воно розраховує, тому концентрується виключно на класичних методах ведення бойових дій на морі", — розповідає Фокусу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан 1 рангу в запасі Павло Лакійчук.

Він наводить вже хрестоматійний приклад операції зі знищення зенітно-ракетного комплексу С-400 на мисі Тарханкут в окупованому Криму. Тоді в операції були задіяні як БПЛА повітряного і морського використання, так і Сили спеціальних операцій, і ракетне озброєння.

Проте, за словами колишнього заступника начальника штабу ВМС України(2004-2020), капітана першого рангу Андрія Риженка, не варто очікувати того, що українські морські дрони заженуть ЧФ РФ військових баз і портів, як про це говорять деякі політичні і військові коментатори.

"На мою думку, це більш емоційні заяви, ніж реальні. Ми можемо створити серйозну небезпеку, перешкоджати виходу в море та виконувати свої агресивні плани. Але про блокування флоту ворога за допомогою дронів говорити зарано. Ворог також вчиться, шукає шляхи протидії та боротьби з ними. Для прикладу, можуть перехоплювати той же канал управління або ставити перешкоди", — говорить він Фокусу.

Він зауважує, що є приклади успішного використання в операціях проти ворога, але їхні втрати не такі критичні, щоб говорити про перспективи повністю заблокувати ЧФ РФ. Кораблі й досі виходять в море, завдають ракетних ударів, блокують наші порти.

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Саме перехід до активного використання безпілотних апаратів, як повітряного, так і морського типу, став тригером для масштабних трансформацій у підходах до ведення бойових дій в сучасних умовах. І саме Україна зараз завдає тенденції в цьому процесі. За словами Павла Лакійчука, Росія досі не звертала увагу на цей компонент, хоча і може отримати подібні безпілотники від Ірану чи Китаю.

"Морські безпілотники є не новою тенденцією, їх вже багато років використовують морські держави. Проте ми не бачимо, щоб Москва вкладалася в розробку своїх апаратів, як і придбання їх в інших країн. Мені здається, що там не розглядають морські БПЛА, як компонент ведення бойових дій. Там навпаки, йдуть кошти на будівництво малих ракетних та патрульних кораблів і катерів, які застосовуються, зокрема в чорноморському басейні", — пояснює виданню Лакійчук.

Від листопада 2022 року українські розробники встигли представити низку морських дронів різного потенціалу та завдань Фото: HI Sutton

Водночас фахівці зазначають, що морські безпілотники не є ефективною зброєю, якщо вони не використовуються в добре продуманих комбінованих операціях, з використання як ударних, так і розвідувально-патрульних, безпілотних та пілотованих апаратів разом з морськими та сухопутними силами.

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Досвід використання морських дронів у війні проти Росії має бути обовʼязково врахований ВМС в майбутньому. За словами Риженка, не варто розглядати безпілотники, як про окремий рід чи вид ВМС, це все-таки складник флоту, що відповідно до завдань буде підсилювати конкретні операції. Наприклад, для розвідки і розмінування, спостереження чи планування ударних операцій.

"Зʼєднання дронів стали б гарною складовою в концепції "москітного флоту", їх використання в синергії з малими катерами дасть найкращі результати. Для ведення розвідки або спостереження вони більш прийнятні, оскільки таке використання дешевше, ніж виводити в море катер з екіпажем", — каже він.

Які в України є безпілотники

Питання озброєння України безпілотними апаратами на час війни є державною таємницею. Тому говорити про їх кількість та номенклатуру наразі неможливо. Водночас у відкритих джерелах виникають повідомлення виробників про проходження випробувань або успішне виконання завдань. Як, наприклад, з дроном Sea Baby (він же — Малюк). Відомо, що його розробкою займається СБУ на одному з підземних заводів. 17 липня 2023 року саме він атакував Кримський міст, а згодом та великий десантний корабель "Оленьогірський гірник" та танкер SIG. Озвучене навантаження апарату складає до 850 кг.

В липні 2023 року державна компанія "Спецтехноекспорт" показала на виставці озброєнь в Туреччині свій дрон MAGURA (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) V5. Апарат має значні розміри та вагу близько однієї тони, здатен брати навантаження 320 кг. Дрон здатен проводити патрулювання, розвідку, розмінування та уражати цілі. Крім оператора, який керує MAGURA V5, потрібно ще декілька осіб для його обслуговування.

Таємничий морський дрон Sea Baby розробляють під керівництвом СБУ на підземних заводах Фото: Скриншот

В кластері BRAVE1 представили своє сімейство морських дронів "Толока". Відомо, що найменший з них здатен брати навантаження в 50 кг, а найбільший – понад 500 кг. Безпілотник можна вважати умовно підводним, адже над поверхнею води знаходяться лише антена керування та камера. Зазначимо, що кластер BRAVE1 створений міністерствами оборони, стратегічних галузей, цифрової трансформації разом з Генштабом ЗСУ та Радою національної безпеки й оборони для розвитку військових технологій в Україні.

Найбільшу цікавість наразі викликає дрон "Марічка" від комерційного виробника AMMO. Виробник заявляє його як повністю підводний апарат, що призначений для ураження надводних та підводних цілей, а також мостів та берегових укріплень. Його технічні характеристики не озвучуються, але відомо, що дальність дії понад 1000 км. Крім завдання ударів він може перевозити вантажі в спеціальних відсіках.