Після чотирьох років роботи: посол ЄС розповів, що його вразило найбільше в Україні (відео)

За словами естонського дипломата Матті Маасікаса, період його роботи в Україні був дуже емоційним, а одним із найпам'ятніших моментів став візит до Херсона після його деокупації.

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Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас назвав події, які найсильніше вразили його протягом чотирирічної дипломатичної каденції. Про це естонський дипломат розповів в інтерв'ю "Європейській правді" від 6 вересня.

Матті Маасікас зізнався, що для нього це були дуже емоційні чотири роки. Він зазначив, що за цей час відбулося багато подій, які він ніколи не забуде, проте є те, що запам'яталося найяскравіше.

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Одним із таких моментів став візит до Херсона через десять днів після його звільнення. Він зазначив, що тоді місто перебувало під регулярними обстрілами ЗС РФ. У людей не було ні електрики, ні води, а всі магазини були закриті.

"Але нашу групу дипломатів зустрічали з радістю, і ми на власні очі бачили, що у людей знову з'явилася надія. Ми там бачили дітей, які махали руками, вітаючи наш автобус на в'їзді в місто. Це було щось дуже емоційне", — згадує посол.

Інтерв'ю з Матті Маасікасом

Ще однією подією, яка врізалася в пам'ять дипломату, став момент, коли в зал Верховної Ради внесли прапор Євросоюзу. Це сталося за тиждень після того, як Україна отримала статус кандидата в ЄС.

"Його внесли туди, щоб він там надалі був постійно. І я досі пам'ятаю, як його вітали, пам'ятаю відчуття, наскільки важливим був для вас цей момент", — зазначив Матті Маасікас.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 20 квітня, новим послом Європейського союзу в Україні стане нинішній заступник генерального директора Європейської комісії з розширення Катаріна Матернова.

Ми також повідомляли, що 8 серпня президент Угорщини Каталін Новак підписала угоду про призначення послом України в Будапешті Федора Шандора. Він став відомий як "професор з окопів" після того, як у мережу потрапив знімок, на якому він читає лекцію студентам, перебуваючи на фронті.