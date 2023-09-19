Рамзан Кадиров і його оточення є лідерами Чечні за кількістю кровних ворогів, — експерт

У Кремля, поки є Путін, достатньо ресурсів, щоб переконати кадировську еліту в необхідності збереження ознак стабільності.

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В разі смерті Рамзана Кадирова зміниться сама модель відносин Москви та Грозного. Налагодити її аналогічним способом не вийде, кого б не оголосили спадкоємцем. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Новий Кадиров для Кремля. Де Москва шукатиме нового лідера для Чечні" розповів оглядач "Кавказ Центру" Вадим Дубнов.

Експерт пояснює, що післявоєнний контракт Кадирова заснований на його ексклюзивності для Москви, він спілкувався з Путіним безпосередньо, і хоча з часом ця пільга згасала, вона залишалася основоположною. Без Кадирова її не буде ні з ким, хто б не був призначений спадкоємцем.

"Фінансовий і силовий ресурс будуть поділені між Москвою і Грозним і всередині Грозного так, щоб не надто порушувати баланс і не давати сигналу для неминучого бродіння знизу. А воно почнеться неодмінно, оскільки осередки колишнього романтизму, чиновницьких образ, кровної помсти (а за кількістю кровників Кадиров і його команда в Чечні чемпіони) нікуди не поділися, і вони почнуть тліти. Ті, хто зараз при Кадирові, це розуміють, і вони продовжуватимуть політику внутрішнього і зовнішнього симбіозу, і, думається, досить тривалий час це в них буде виходити", — говорить Дубнов.

Нагадаємо, чутки про поганий стан здоровʼя лідера Чечні Рамзана Кадирова зʼявляються вже не вперше. Ще на початку березня 2023 року почали говорити про важку хворобу політика. Тоді Кадиров зник на деякий час з публічного простору. В липні чеченський опозиціонер Тумсо Абдурахманов повідомив, що політик знаходиться при смерті через відмову нирок. Новий виток чуток спровокувала довга відсутність Кадирова в публічній площині та інформація про нібито його перебування в одній з московських урядових клінік. Ситуацію підігріли і численні елітні авто з реєстрацією в Чечні, що заїхали на територію медичного закладу. За неперевіреними чутками, які розповсюджуються в соціальних мережах, Кадирову проводили операцію з трансплантації нирки, але вона не прижилася.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Новий Кадиров для Кремля. Де Москва шукатиме нового лідера для Чечні".