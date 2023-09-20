Польща може припинити надавати допомогу Україні: названо головну умову

Представник польського Кабміну натякнув, що його країна шукає підстави для скорочення підтримки України.

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Польща може перестати підтримувати Україну, якщо всередині країни не буде такого схвалення. Міністр у справах Європейського Союзу Шимон Шинковський вель Сенк зробив відповідну заяву агентству PAP.

Він зазначив, що важливо мати підтримку поляків у цьому питанні. Чиновник допустив припинення підтримки, якщо цього не буде.

"Ми хочемо й далі підтримувати Україну, але для цього нам потрібно схвалення поляків. Якщо його не буде, ми не зможемо надавати Києву допомогу, як раніше", — заявив він.

Зернова криза: суперечка Польщі з Україною

Польща має намір заблокувати заявку України до Євросоюзу, якщо не вдасться врегульовати питання експорту зерна. Міністр сільського господарства Роберт Телус зробив відповідну заяву. В польському уряді вважають, що заборона на ввезення українського зерна змусить офіційний Київ виконати умови для вступу до Європейського Союзу.

Заступник міністра економіки України Тарас Качка заявив, що дії Польщі щодо української агропродукції "є помилковими, неправомірними та шкідливими для польських, українських і всіх фермерів Європейського Союзу". Київ має намір подати до судових інстанцій. За його словами, Польща сказала правду щодо українського зерна та фактично показала, що бореться за liberum veto в Україні без будь-яких пояснень.

Нагадаємо, 12 вересня український прем'єр Денис Шмигаль заявив про намір звернутися до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ. Він нагадав, що Україна виконує свої зобов'язання як за Угодою про асоціацію з Євросоюзом, так і за правом Світової організації торгівлі (СОТ).