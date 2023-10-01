Обговорили нагальні потреби: Боррель розповів про військову допомогу для України від ЄС

За час повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Євросоюз виділив нашій країні 80 млрд євро допомоги, 25 млрд з яких пішли на потреби військових.

Related video

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель під час свого візиту до Києва поговорив із міністром оборони України про те, чим Євросоюз ще може допомогти нашій країні у війні з Росією. Про це дипломат розповів під час пресконференції в неділю, 1 жовтня.

"Для мене була велика честь зустрітися з новим міністром оборони. У мене була можливість поспілкуватися з ним і привітати з новим призначенням. Я подякував йому за всі зусилля, які він робить. Ми говорили про нашу підтримку, підтримку української армії", — сказав Боррель.

Очільник зовнішньополітичної служби ЄС одразу попередив журналістів про те, що не може поділитися з ними всією інформацією з цього приводу. Однак уточнив, що разом із Рустемом Умеровим намагався визначити пріоритетні напрямки підтримки для України.

"Говорили про те, що ще можемо зробити і які ще нагальні потреби в плані забезпечення боєприпасами та зразками зброї", — уточнив Жозеп Боррель.

Крім того, очільник європейської дипломатії намагався разом з очільником профільного міністерства розібратися, чому в деяких випадках підтримка Євросоюзу не сприймається такою важливою, наскільки вона є.

"Я хотів наголосити на цифрах і пояснював йому, що ми надали підтримку на суму більш ніж у 25 млрд євро. І це тільки військова підтримка. А загальна допомога становить суму 80 млрд євро. Це найбільша сума, яку ми взагалі виділяли на такий тип підтримки", — наголосив політик під час пресконференції.

Нагадаємо, наприкінці вересня країни ЄС продовжили термін дії тимчасового захисту для українців. Механізм тимчасового захисту дає змогу полегшити навантаження на окремі країни-члени ЄС і надати біженцям узгоджені права на всій території Євросоюзу.

Водночас Угорщина висунула умову для допомоги Україні. Глава адміністрації прем'єр-міністра Гергей Гуйяш заявив, що Будапешт не хоче заважати європейським країнам підтримувати Україну, однак спершу Угорщина має отримати "те, що їй належить за законом".