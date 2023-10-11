Без західної зброї. Чи зможе воювати Україна без підтримки Заходу

Обсяги військової допомоги Україні можуть зменшитися найближчим часом. Про це говорять прямо або натякають західні партнери, зокрема, США, Велика Британія, Польща та Словаччина. Фокус розбирався, який вплив матиме зупинка військової допомоги для Сил оборони та чи знайдено альтернативу.

Related video

Західні партнери України надсилають сигнали, що військова підтримка не може бути вічною. Днями видання The Telegraph з посиланням на власне високопоставлене джерело у військовій сфері повідомило, що Велика Британія вичерпала свої запаси озброєнь для надання допомоги. Йдеться в першу чергу про засоби протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

В свою чергу Politico пише, що ЄС більше не може постачати Україні зброю з власних арсеналів. Мовляв, після 18 місяців інтенсивних бойових дій європейські запаси вичерпуються.

Вплив виборів: Словаччина, Польща, США

Новообраний премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прийняв рішення, що країна більше не надаватиме Україні військову допомогу. На початку року Словаччина надавала підтримку в розмірі 10% від свого оборонного бюджету. Це в першу чергу, винищувачі МіГ-29, системи ППО, артилерія та бронетехніка. Нагадаємо, очолювана Фіцо політична партія перемогла на парламентських виборах з гаслами про зупинку надання зброї в Україну, блокування вступу Києва в НАТО та скасування антиросійських санкцій.

Схожа ситуація в сусідній Польщі, де на фоні виборчої кампанії виникають дипломатичні скандали з Києвом. Політичне керівництво країни повідомило, що більше не передаватиме Україні військову допомогу. Щоправда, згодом уточнили, що йдеться про власне озброєння, яке наразі потрібно польській армії. Всі попередні контракти щодо поставок і транзиту залишаються чинними.

Наступні 45 днів від 2 жовтня Києву буде складно отримати фінансування для нових поставок і програм від США Фото: Міноборони США

Найбільше занепокоєння викликає бюджетна криза в США (яка теж пов'язана з майбутніми виборами) – з тимчасового фінансування уряду виключили статтю про 6 млрд доларів допомоги Україні. Наступні 45 днів від 2 жовтня Києву буде складно отримати фінансування для нових поставок і програм. Однак, раніше схвалені поставки зброї та обладнання триватимуть. За словами посла України в США Оксани Маркарової, зараз є для використання мінімум додаткових 1.6 млрд доларів на оборонну допомогу (PDA – вилучення з запасів армії США) плюс 1.23 млрд доларів прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш), плюс значні суми на енергетичні та інші програми. По завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення.

Війна економії: де знайти ресурси

Силам оборони України потрібні західні озброєння і техніка, але вони не є від них критично залежними. З відкритих джерел відомо, що наразі нам передають майже всю номенклатуру конвенційних озброєнь – від набоїв для стрілецької зброї до високотехнологічних зразків ракетного озброєння та авіації. Власне, країни, що вже заявили про припинення допомоги або закінчення ресурсів і є одними з головних військових донорів для України. Вітчизняне виробництво озброєнь та військової техніки є державною таємницею, тому зрозуміти реальний стан речей складно. Проте, з огляду на те, що в Україну йдуть західні військові гіганти, такі як BAE Systems та Rheinmetall, потенціал є. Про це говорили й на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1), що пройшов у Києві наприкінці вересня. Відомо, що захід зібрав 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють озброєння та військову техніку.

Важливо

Ревізія можливостей. Яке озброєння може запропонувати й отримати Україна вже цієї осені

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж нагадує Фокусу, що не потрібно забувати, що ЄС зобовʼязався виділити 1 млн боєприпасів, а комерційні виробники почали нарощувати виробництво. На його думку, нова зустріч у форматі "Рамштайн" буде орієнтиром щодо номенклатури і обсягів поставок військової допомоги Україні.

"Дійсно є певний блок політичних заяв від представників влади США, Польщі та Словаччини, що повʼязаний з внутрішньою політичною боротьбою, а не зниження рівня підтримки України. Щодо США, то це не стосується поставок зброї, наразі Пентагон має 5 млрд доларів виділених на військову допомогу для України, говорять про новий бюджет в 100 млрд доларів або пакет військової допомоги разом з Ізраїлем. Польща не передаватиме свою зброю, але виконуватиме зобовʼязання в межах раніше складених контрактів. Я думаю, що рішення про зупинку допомоги з території Словаччини тимчасове, але стосовно цього, у нас вже визначено логістичні ланцюги поставок через Польщу, Чехію, сюди додається Болгарія та більш дальні партнери – Австралія та Південна Корея", — говорить він Фокусу.

ЄС взяв на себе зобовʼязання поставляти Україні 1 млн снарядів Фото: CNN

Військовий експерт Олег Старіков зауважує, що у випадку скорочення допомоги від західних партнерів Україні буде складно, доведеться змінювати плани та переходити на війну економії – тобто з тотальною економією боєприпасів на техніки. На його думку, є відчуття і бачення того, що потужності та потенціал Укроборонпрому не використовуються для допомоги Силам оборони. А на другому році війни замість власного виробництва, керівництво вирішує як поставити необхідних людей на певні посади.

"Нагадаю, що армія воює у випадку, коли забезпечена чотирма головними складовими – фінансами, економікою, людським ресурсом (особовим складом) та боєкомплектом, зброєю і технікою. Порахуйте самі, чим з цього всього Україна забезпечена", — коментує він Фокусу.

З ним погоджується Микола Маломуж, який стверджує, що для оборони українська армія має необхідні ресурси, а ось для наступальних операцій потрібно поповнювати запаси і вносити корективи в тактику.

Виробник танків Rheinmetall планує побудувати в Україні всій завод Фото: Shutterstock

Зі свого боку Старіков звертає увагу на відсутність політичної консолідації між владою та опозицією, що аж ніяк не сприяє перемозі у війні з Росією. У сумі з корупційними скандалами та інформаційними кампаніями від російської пропаганди, це створює образ "тотальної зради" не лише в Україні, а й для західного громадянського суспільства. Прикладом цього він називає відсутність теми України на перших шпальтах західних ЗМІ. Зрозуміло, що тема війни Ізраїлю з ХАМАС змінила пріоритетність, але ж не так, щоб повністю забути про Україну.

"Згадайте, що зробив Нетаньягу ще в суботу 7 жовтня — він запросив представників опозиції до воєнного кабінету, а у нас досі точаться сутички між представниками влади та опозицією. З давніх часів відомо, що у війні можна перемогти лише тоді, коли політичні еліти в країні обʼєднані", — говорить експерт.

Важливо