"У нас є тактика": в ОП розповіли, чи відмовляв Ізраїль Зеленському у візиті

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, поїздки в країну, яка зіткнулася з війною, є своєрідним сигналом солідарності. Тим часом російська пропаганда продовжила поширювати фейки про відносини Києва з Єрусалимом.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чи справді президенту України Володимиру Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю і як це намагається використати російська пропаганда. На цю тему він висловився в інтерв'ю "24 каналу" 20 жовтня.

За його словами, Володимир Зеленський одним із перших зв'язався з прем'єр-міністром Ізраїлю 7 жовтня, коли ХАМАС почали вторгнення. Висловити підтримку було важливо, тому він і закликав світових лідерів здійснити офіційну поїздку в країну, яка зіткнулася з війною.

"Президент просто сказав, що Україна готова бути з візитом в Ізраїлі. Візити — питання домовленостей на консультативному рівні. Вони ведуться, країни домовляються, періодично ці візити відбуваються. У нас уже є тактика через підкреслення з урахуванням того, хто в нас ворог, і відповідно ми маємо мінімізувати інформацію про візити президента України: внутрішні чи зовнішні", — відповів Михайло Подоляк на запитання про те, чи справді є плани поїхати до Ізраїлю.

Зеленському "відмовили" у візиті до Ізраїлю: нова російська пропаганда

Після нібито відмови українському президенту у відвідуванні Ізраїлю російські медіа почали інформаційну кампанію про те, що, на відміну від Володимира Зеленського, Володимир Путін одразу ж зв'язався з Беньяміном Нетаньягу.

"Путін зателефонував, але перед цим наговорив такого, що всі чітко зафіксували, що таке Росія, як вона поводиться. Тому, щоб мінімізувати наслідки абсолютно конкретної антиізраїльської поведінки, Путін хотів цим дзвінком щось зробити. Але, мені здається, йому не вдалося", — каже Михайло Подоляк.

Щодо пропаганди, то в ОП закликають ніяк не реагувати, адже розмови не скасовують того, що Україна та Ізраїль одночасно захищають свою територію від агресорів в особі РФ і ХАМАС.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що Ізраїль не відмовляв Зеленському у візиті до країни, про що заявив посол України Євген Корнійчук. За його словами, усі заяви у ЗМІ є спекуляціями, бо Офіс президента не звертався до ізраїльської сторони щодо поїздки президента Зеленського. Однак він не виключає, що візит відбудеться в майбутньому.