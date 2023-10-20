"У нас есть тактика": в ОП рассказали, отказывал ли Израиль Зеленскому в визите

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, поездки в страну, которая столкнулась с войной, является своеобразным сигналом солидарности. Тем временем российская пропаганда продолжила распространять фейки об отношениях Киева с Иерусалимом.

Related video

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, действительно ли президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль и как это пытается использовать российская пропаганда. На эту тему он высказался в интервью "24 каналу" 20 октября.

По его словам, Владимир Зеленский одним из первых связался с премьер-министром Израиля 7 октября, когда ХАМАС начали вторжение. Выразить поддержку было важно, поэтому он и призвал мировых лидеров совершить официальную поездку в страну, которая столкнулась с войной.

"Президент просто сказал, что Украина готова быть с визитом в Израиле. Визиты – вопросы договоренностей на консультативном уровне. Они ведутся, страны договариваются, периодически эти визиты проходят. У нас уже есть тактика через подчеркивание с учетом того, кто у нас враг и соответственно мы должны минимизировать информацию о визитах президента Украины: внутренних или внешних", — ответил Михаил Подоляк на вопрос о том, действительно ли есть планы поехать в Израиль.

Зеленскому "отказали" в визите в Израиль: новая российская пропаганда

После якобы отказа украинскому президенту в посещении Израиля российские медиа начали информационную кампанию о том, что в отличии от Владимира Зеленского, Владимир Путин сразу же связался с Биньямином Нетаньяху.

"Путин позвонил, но перед этим наговорил такого, что все четко зафиксировали, что такое Россия, как она ведет себя. Поэтому, чтобы минимизировать последствия абсолютно конкретного антиизраильского поведения, Путин хотел этим звонком что-то сделать. Но, мне кажется, ему не удалось", — говорит Михаил Подоляк.

Что касается пропаганды, то в ОП призывают никак не реагировать, ведь разговоры не отменяют того, что Украина и Израиль одновременно защищают свою территорию от агрессоров в лице РФ и ХАМАС.

Напомним, 17 октября сообщалось, что Израиль не отказывал Зеленскому в визите в страну, о чем заявил посол Украины Евгений Корнийчук. По его словам, все заявления в СМИ являются спекуляциями, потому что Офис президента не обращался к израильской стороне относительно поездки президента Зеленского. Однако он не исключает, что визит состоится в будущем.