Захід намагається спрогнозувати, якими можуть бути мирні переговори з РФ, — експерт

Західні ЗМІ перебувають в інерції української війни, тому стараються не упустити момент, щоб дати найбільшу сенсацію першими, розповів експерт.

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Систематичні "інсайди" про мирні переговори з Росією можна пояснити з точки зору двох основних факторів. По-перше, це промацування західних еліт — частина західних еліт шукає варіанти закінчення війни в Україні, тому в постійній дискусії. По-друге, це зацікавленість РФ у швидкій зупинці військових дій на існуючих умовах. У хід йде розхитування ситуації в самій Україні та активізація агентурної мережі в Європі. Про це в коментарі Фокусу розповів політичний експерт Олег Саакян у матеріалі "Ні війни, ні миру. Чому на Заході підняли тему мирних переговорів з Москвою".

"Не треба забувати, що західні ЗМІ знаходяться в інерції української війни, тому стараються не упустити момент, щоб дати найбільшу сенсацію першими, в надії, що на неї потім відреагують. Таке собі своєрідне підняття інформаційної хвилі, з очікуванням певних трендів від неї", — говорить Фокусу експерт.

Саакян нагадує, що Україні існує законодавча заборона на переговори з Володимиром Путіним та іншим російським керівництвом. Навіть, якщо уявити, що такі переговори йдуть на неформальному рівні, то це підпадає під трактування держаної зради України.

Розмови про мирні переговори виникатимуть систематично, аж до моменту поки вони дійсно не будуть можливі. Це пояснюється необхідністю тримати цю тему в інформаційному порядку денному та пошуках ймовірних варіантів виходу з ситуації.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Ні війни, ні миру. Чому на Заході підняли тему мирних переговорів з Москвою".