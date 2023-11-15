Ідею членства України в НАТО без усіх територій обговорюють у владних кабінетах, — експерт

За словами Вадима Трюхана, заяви ексгенсека Альянсу Расмуссена не залишаються непоміченими як на Заході, так і в Україні. З початку вторгнення він займався розробкою додаткових гарантій безпеки для Києва поза військовим блоком.

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Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен фактично адвокатує вступ України до Альянсу в межах підконтрольних уряду України територій. На цю тему в коментарі Фокусу висловився експерт-міжнародник Вадим Трюхан.

"Колишній генсек НАТО — політик не з провідної країни НАТО, він не може відігравати провідну роль у вирішенні цього питання. Але тим не менш — це людина, яку знають у політичних колах ЄС, і ті ідеї, які він публічно артикулює, не можуть залишатися непоміченими. Тому не можна недооцінювати вплив його заяв", — каже він.

Як відомо, колишній генсек НАТО — один із тих, хто майже від початку повномасштабного вторгнення працює над підготовкою пропозицій щодо додаткових гарантій безпеки для України поза межами НАТО, він є одним із розробників проєкту Kyiv Security Compact.

Цей документ був підготовлений протягом травня-вересня 2022 року спеціальною створеною міжнародною консультативною групою при Офісі президента України та представлений президенту Зеленському у вересні. У ньому йдеться про те, що до договору можуть приєднуватися такі країни, як США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, країни Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи, підписуючи двосторонні угоди.

"Те, що Расмуссен має певні афіліації з владою України — теперішньою і колишньою, може опосередковано свідчити, що через нього влада хоче протестувати саму ідею, подивитись, яка реакція буде в суспільства. Але підтверджень того, що він виконує якесь замовлення, ми ніколи не отримаємо, — додає Вадим Трюхан, — Расмуссен є людиною досить незалежною. Припустити, що його хтось намагається використати в темну досить складно — у нього є своя позиція. Тобто такий гібридний кейс, коли Расмуссен артикулює позицію, що багато хто вважатиме, що це позиція, яку, зокрема, обговорюють в українських владних кабінетах. Але суть у тому, що публічна заява Расмуссена є певною мірою темою для обговорення в багатьох спільнотах, форумах, владних кабінетах. Водночас багато хто був би щасливий, щоб Україна пішла на якусь угоду, яка б виключала і членство в НАТО, і питання відмови від продовження війни до перемоги".

Нагадаємо, раніше колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен припустив, що можна приєднати Україну до НАТО в межах підконтрольних нині Уряду України територіях.

Раніше міністр оборони Нідерландів підтримала вступ України до НАТО частинами.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "За прикладом Німеччини. Чому вступ України до НАТО не має бути обміном територій".