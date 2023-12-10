"Буде важко": у НАТО заговорили про розширення кордонів на Схід найближчими роками, — ЗМІ

За словами заступника генсека Альянсу Мірчі Джоане, спочатку сусідні з Румунією країни та Грузію візьмуть до Європейського Союзу, після чого може трапитися членство в євроатлантичній родині.

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У найближчі кілька років НАТО може розширитися і кордони зрушаться значно східніше. Про це заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане, передає Cotidianul

Свою думку з цього приводу він озвучив під час презентації власної книги "Битва за майбутнє Румунії. Думки румуна на вершині НАТО". Під час заходу він торкнувся теми важливості НАТО, а також повномасштабної війни в Україні, яка триває вже другий рік. Світ опинився в складній ситуації, з якої необхідно знайти вихід.

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"Ми живемо в настільки складний історичний момент, що навіть дуже могутні, дуже багаті країни з дуже компетентними урядами зазнають труднощів в управлінні надзвичайно складною ситуацією", — йдеться в повідомленні.

Високопоставлений представник НАТО впевнений, що вже за кілька років Україні, Молдові, Грузії, Західним Балканам, а також іншим сусідам Румунії вдасться приєднатися до Європейського Союзу, а потім, можливо, і до євроатлантичної родини. У результаті Бухарест більше не буде східним кордоном Заходу, а опиниться в самому центрі Європи. Після цього, каже Мірча Джоане, ставлення до Румунії має змінитися.

"З географічного погляду, війна в Україні, яка триватиме ще деякий час, має непрямий, але дуже прямий вплив на баланс Європи. Це буде важко, але я переконаний, що ми вперше матимемо всіх наших сусідів (у європейській родині, — ред.), і Румунія більше не буде східним кордоном Заходу", — продовжує Мірча Джоане.

Нагадаємо, 9 грудня повідомлялося, що в Конгресі США намагаються терміново ухвалити закон, який не дасть кандидату в президенти Дональду Трампу зруйнувати членство Вашингтона в НАТО. Водночас, у статті The New York Times зазначили, що поки що не зрозуміло, чи відповідатиме цей закон Конституції.