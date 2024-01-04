Обмеження прав суспільства в Україні призведе до удару по рейтингах влади, — експерт

Суспільство вимагає, аби політики, які борються за рейтинги та народну підтримку, були якщо не чесними та відкритими, то політично відповідальними.

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Українському суспільству важливо розуміти, якою може бути перемога України. Але при цьому існує ризик, що, визначаючи межі, політики можуть спекулювати. Про це говорить політтехнолог Олег Пастернак у матеріалі Фокусу "Окреслити межі: що влада та суспільство вважатиме перемогою над Росією".

"Цієї осені політика повернулась в Україну і відчинила двері для дискусій. Ми знову обговорюємо персоналії, ідеологічні та геополітичні питання, дискутуємо в соціальних мережах, — пояснює він. — Тобто: ласкаво просимо в новий політичний сезон. Тут вже цей процес не зупинити. Будь-які дії, пов'язані з обмеженнями, будуть ще більше бити по рейтингу і авторитету влади і посадових осіб. Усе треба тепер обговорювати. Українське суспільство глибоко демократичне та плюралістичне, і рано чи пізно ми прийдемо до якоїсь зрозумілої рамки, коли втома від війни чи страх перед мобілізацією, чи тиск заходу зумовлять коливання в бік припинення бойових дій. І це може бути вже реальністю у 2024 році".

Наразі експерти одностайні у тому, що суспільство вимагає, аби політики, які борються за рейтинги та народну підтримку, були якщо не чесними та відкритими, то політично відповідальними. Їм має стати сил пояснити, на що налаштовуватися найближчим часом, які гарантії безпеки отримає Україна та як держава планує намагатися зберегти життя кожного українця — в тилу та на фронті.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Крим чекає на повернення, а з Донбасом буде складніше.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Окреслити межі: що влада та суспільство вважатиме перемогою над Росією".