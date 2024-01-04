"Мають підтримувати one voice": Стефанчук прокоментував розпорядження на виїзд для нардепів

Голова Верховної Ради вважає, що парламентарі повинні дотримуватися єдиної думки щодо постачання Києву зброї, допомоги, фінансування та реалізації санкційної політики.

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Усі, хто представляє Україну за кордоном, повинні підтримувати її one voice у державній політиці на міжнародній арені. Подробиці повідомив Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Він наголосив на тому, що отримання рекомендацій від МЗС не є спробою обмежувати діяльність представників парламенту. З його слів, в період дії воєнного стану дуже важливо дотримуватися єдиних принципів.

"Питання отримання тез від МЗС викликало великий шквал обговорень", – зізнався він.

Стефанчук зазначив, що це стосується основних питань, серед яких – зброя, фінанси, санкційна підтримка та допомога Україні. На його думку, саме для цього такі тези все ж мають надаватися.

Спікер назвав це "елементарними вимогами", які існують у багатьох парламентах. Верховна Рада України, з його слів, приводить норми до "відповідних стандартів", що дасть змогу реалізувати ефективну діяльність.

Голова українського парламенту назвав відрядження одною зі складових міжпарламентської активності. У відповідному розпорядженні, з його слів, встановлено гнучку норму, тому що розуміємо, що МЗС не може диктувати парламенту, але основні положення представниками Ради мать бути дотримані.

"Основний one voice щодо політики держави мають підтримувати всі, хто представляє Україну за кордоном", – пояснив спікер.

Виїзд нардепів та інструктаж від МЗС

Народний депутат Ярослав Железняк 3 січня повідомив, що депутатів парламенту можуть не випустити за кордон, якщо вони не отримали відповідного інструктажу в Міністерстві закордонних справ. Відповідні норми вказані у розпорядженні керівництва Верховної Ради. Для виїзду за межі держави потрібно отримати "офіційні роз'яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України" і не узгодив із міністерством тез своїх заяв. З 1 січня почало діяти відповідне розпорядження.

Нагадаємо, 2 січня Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, розповів, що змін щодо перетину державного кордону нашої держави не відбувалося. Водночас він зазначив, якщо українець виїхав за кордон на підставі підроблених документів, то представники Держприкордонслужби, які дозволили йому проїхати, також повинні нести відповідальність.