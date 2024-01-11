"Якийсь цирк": у Раді збирають підписи за відставку спікера Стефанчука, — нардеп (фото)

За словами депутата Олексія Гончаренка, його не пустили на засідання Погоджувальної ради щодо повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання Кабміну, що є порушенням регламенту.

Related video

Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що ініціював збір підписів за відставку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі 11 січня.

"Ініціював збір підписів за відставку Руслана Стефанчука з посади спікера Верховної Ради. Те, що відбувається зараз у Раді — ганьба!" — заявив Гончаренко.

Депутат також опублікував фото, на яких видно, що деякі підписи було поставлено ще в червні 2023 року.

Гончаренко збирає підписи за відставку Стефанчука Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Гончаренко збирає підписи за відставку Стефанчука Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Збір підписів за відставку Стефанчука: що передувало

Уранці 11 січня Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі заявив, що його не пустили на засідання Погоджувальної ради щодо повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання уряду. Він зазначив, що за регламентом, народний депутат має право бути присутнім на Погоджувальній раді.

Важливо

"Ситуація дуже критична": військовий жорстко прокоментував новий закон про мобілізацію

"А виходить так, що Погоджувальна рада таки була, коли мене з колегами відмовилися впускати ще о 9 ранку. Натомість влаштували якийсь показовий цирк, з нібито закритим засіданням. Що тепер? Тепер ще одна закрита нарада у Стефанчука. На яку, звісно, ж нікого не пустили", — написав Гончаренко.

За словами нардепа, Погоджувальна рада дійсно має право повернути законопроєкт Кабміну, однак формально вона нібито не відбулася.

"Я такого бардаку з ухваленням законопроєкту ще ніколи не бачив. Це якийсь цирк із кіньми і Стефанчуком", — заявив політик.

Гончаренко заявив, що його не пустили на засідання Погоджувальної ради Гончаренко заявив, що його не пустили на засідання Погоджувальної ради Гончаренко заявив, що його не пустили на засідання Погоджувальної ради

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, за результатами якого законопроєкт щодо мобілізації повернули на доопрацювання ініціатору.

Раніше, 9 січня народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що законопроєкт про мобілізацію потребує суттєвого доопрацювання. За словами нардепа, у Комітету з національної безпеки є зауваження до кожної другої статті.