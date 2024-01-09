Зауваження до кожної другої статті: нардеп оцінила законопроєкт про мобілізацію (відео)

За словами представниці оборонного комітету Ради Соломії Бобровської, у спайці з новим законопроєктом ідуть зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають "багато неприємних речей".

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Народні депутати України вважають, що законопроєкт №10378 про мобілізацію потребує суттєвого доопрацювання. Про це сказала народна депутатка України від партії "Голос", членкиня комітету Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в інтерв'ю "Радіо Свобода" 9 січня.

"Усі п'ять днів, коли засідав Комітет, і сьогодні ми продовжуємо засідати, йде обговорення по кожній фактично статті, і до кожної другої у нас є зауваження. Вони є або техніко-юридичного характеру, або до самого змісту цих статей", — повідомила нардеп.

Бобровська зазначила, що до згаданого законопроєкту додаються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. За її словами, у ці реформи закладено "дуже багато неприємних речей", зокрема збільшення штрафів і посилення кримінальної відповідальності.

Соломія Бобровська вважає, що законопроєкт №10378 потребує доопрацювання

Депутатка заявила, що виступає проти таких посилень і не підтримує надання поліції права затримувати людину від трьох годин до трьох діб для з'ясування її персональних даних. Політикиня вважає, що в українському суспільстві такі заходи не працюють, тому для залучення громадян до армії потрібні заохочення.

"Ми знаємо, як це трапляється, і знаємо ці дуже часті викрадення з вулиць, які є незаконними. І за це не несуть, на жаль, співробітники ТЦК відповідальності", — сказала Бобровська.

Нагадаємо, 8 січня народна депутатка Анастасія Радіна повідомила, що Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України зробив висновок на урядовий законопроєкт про мобілізацію і виявив у ньому низку норм, які можуть спричинити корупційні ризики.

Раніше, 5 січня, глава української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що в законопроєкті про мобілізацію фігурують громадяни України чоловічої статі, які наразі перебувають за кордоном.