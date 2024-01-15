Підмінити США. Що означає договір України з Великою Британією з питань безпеки

Велика Британія вслід за Німеччиною надає Україні рекордне фінансування військової допомоги. Лондон став першим, хто підписав з Києвом договір про зобовʼязання безпеки, який має тимчасово замінити членство в НАТО. Фокус розбирався, чи зможе Європа замінити США в питанні військової допомоги Україні.

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Велика Британія виділила Україні рекордний, від початку повномасштабного вторгнення РФ, пакет військової допомоги на 3 млрд доларів США (2,5 мільярда фунтів стерлінгів). Відповідну заяву зробив 12 січня в Києві премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

За словами президента Володимира Зеленського, це фінансування охоплюватиме додаткове обладнання до ППО, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети дальнього радіуса дії, тисячі снарядів, а також навчання українських військових. Очікується, що ця допомога продовжуватиметься на наступні роки.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв допомогу у досягненні Україною перемоги над РФ Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Крім того, було підписано безпекову угоду, яка діятиме до вступу України в НАТО. Документ містить низку домовленостей щодо оборонного та військового співробітництва двох країн, обміну розвідданими, співробітництва в галузі оборонної промисловості, захисту критичної інфраструктури. Велика Британія спільно очолить Коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України.

Про які гарантії безпеки укладено договір

Це перший такий договір, укладений з лідерами держав "Групи семи". Фокус вже розповідав, що це за договори та про які безпекові зобовʼязання в них йдеться. Нагадаємо, за результатами саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році країни "Групи семи" (G7) взяли на себе політичне зобовʼязання підтримувати Україну під час війни з РФ та до її вступу в Альянс. Відповідні документи мають бути підписані з Японією, Італією, Німеччиною, Францією, Канадою та США. З останніми вже проходять консультації.

Наразі США залишаються єдиною країною G7, хто не анонсував та не підтвердив подальшу допомогу Україні. В Конгресі досі знаходиться проєкт бюджету з 61 млрд доларів військової допомоги для України. Саме таку суму запросила адміністрація Джо Байдена, але вона була заблокована представниками Республіканської партії. Вони вимагають поступок в питанні міграційного законодавства та додаткових заходів безпеки на південних кордонах США. Очікувалось, що до питання повернуться після різдвяно-новорічних канікул, але компромісу між "демократами" та "республіканцями" немає досі.

Питання військової допомоги від західних партерів Україні є критичним, а час діє на користь РФ. Про це неодноразово згадував президент Зеленський. З огляду на політичну невизначеність США щодо питання підтримки, свою допомогу вже надають інші представники G7 та сусідні з Україною країни.

Лідери "Групи семи" мають надати Україні гарантії безпеки, доки вона не отримає статус члена НАТО Фото: Офіс президента

Незважаючи на бюджетну кризу в Німеччині, уряд виділив Києву пʼять млрд євро військової допомоги, а згодом збільшив її до восьми.

В листопаді 2023 року уряд Франції виділив 200 млн євро на військову допомогу Україні. Сума не така значна, але там завірили, що продовжуватимуть підтримувати стійкість України та надавати необхідну допомогу. Ймовірно, після того, як запрацює новий уряд премʼєра Габріеля Атталя, інформації буде більше.

Керівники дипломатичних відомств Канади та Італії наразі обговорюють питання координації подальшої підтримки України. До речі, цього року саме Італія головує в G7.

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Наприкінці 2023 року прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про надання 4,5 млрд доларів допомоги. Уряд країни поки не надає летального озброєння, але розглядатиме можливість пом’якшити обмеження на експорт зброї, що може дати змогу постачати обладнання, розроблене спільно з іншими країнами.

Окрім того, вирішується питання надання Україні 50 млрд євро допомоги від ЄС, які наразі блокує політичне керівництво Угорщини.

Навіщо Великій Британії підтримувати Україну

2024 рік стане складним в питанні підтримки України з боку західних партнерів. Навіть якщо в Конгресі США досягнуть згоди щодо фінансування вже найближчим часом, бюрократичні процедури не дадуть змоги поставляти необхідне озброєння наступного дня. Крім того, Дональд Трамп, який є одним із фаворитів президентських перегонів в США, обіцяє закінчити війну в Україні за 24 години. Чи це політичні заяви, чи дійсно так може відбутися, але питання сторонньої підтримки повинно бути диверсифіковано.

В другій половині 2023 року лідерство намагалася прибрати собі Німеччина, яка після довго зволікання все-таки почала надавати військову допомогу. До заявлених восьми мільярдів євро від Берліну вже маємо три мільярди доларів від Лондона. Варто нагадати, що саме Велика Британія є давнім та послідовним партнером України. За кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ було повідомлено про початок Альянсу України, Великої Британії та Польщі. В подальший розвиток ініціативи втрутилася велика війна. Також варто згадати, що Лондон зобов’язався допомагати Києву у відновленні його морського флоту, будівництва військово-морських баз та кораблів.

Президент Байден наразі може надавати Україні лише політичну підтримку, необхідного фінансування досі немає Фото: Офіс президента

За словами політолога Олега Саакяна, для Великої Британії підтримка України є знаковою та має одразу декілька аспектів. По-перше, це роль країни в ключових точках світових подій, торгових процесів, особливо того, що стосується морських питань. Це є частиною британської зовнішньополітичної доктрини. По-друге, Велика Британія є одним із гарантів Будапештського меморандуму.

"Це дуже символічно, Велика Британія чи не єдина країна, яка повною мірою виконує взяті на себе зобовʼязання за Будапештським меморандумом. Лондон не зробив цей документ памʼятником безвідповідальності та зради обіцянкам, а навпаки дотримується його духу та суті. До документа та його положень можна по-різному ставитися, але в британській традиції обіцянка, навіть зроблена усно, має свою силу. На цьому будується значна частина традицій британських відносин з партнерами", — говорить він Фокусу.

По-третє, на думку політолога, сьогодні Україна є недооціненим дипломатичним активом, хто буде поруч з нею в майбутньому може розраховувати на своє посилення внаслідок політико-дипломатичних процесів після закінчення війни. Крім того, треба згадати, що Крим також є частиною британської історії, їхні політики та еліти це добре пам'ятають.

Чи може Європа замінити США в підтримці України

Опитані Фокусом експерти зазначають, що європейські партнери України можуть створити своєрідну подушку безпеки, але не повністю замінити підтримку США. І річ не тільки в ресурсах, а й потребі консенсусу, внутрішніх політичних процесах та потенціалу ВПК.

"Ми вже чули про допомогу від Німеччини, Великої Британії, країн Балтії, ще Франція та Італія мають сказати своє слово. Дійсно, є країни, які можуть підставити Україні плече, частково підмінити допомогу від США, але не повністю її замінити. Питання не в ресурсах, а в можливостях їхнього ВПК та часу, необхідного для його повноцінного запуску. Це може зайняти певний час, але коли почне працювати, то потенціал у нього набагато потужніший, ніж у Росії з її союзниками. За виключенням Китаю", — сказав Фокусу політолог Володимир Горбач.

Експерт уточнює, що безпекові гарантії, підписані з Великою Британією, говорять про надання допомоги озброєнням та обладнанням, підготовкою військових, але у жодному разі не про те, що британці воюватимуть разом із Силами оборони України. До речі, за цією угодою ми також маємо допомагати Лондону, якщо Росія раптом на них нападе.

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