У Німеччині формується партія Ердогана. Вона боротиметься за місця в Європарламенті, — Bild

За словами експертів, маючи потенційну базу виборців у Німеччині чисельністю 5 мільйонів осіб, партія DAVA може набрати близько 10% навіть на федеральних виборах.

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Влітку 2024 року в голосуванні за місця в Європарламенті може брати участь нова партія під назвою DAVA ("Демократичний альянс за різноманітність і пробудження"). Про це пише німецький Bild.

DAVA, як зазначає видання, називають черговим "відгалуженням" Партії справедливості та розвитку Реджепа Ердогана.

Bild підкреслює, що сьогодні в Німеччині проживає щонайменше 2,5 мільйона мусульман з німецьким паспортом і правом голосу. "Після набуття чинності новим законом про громадянство у квітні 2024 року до них додасться ще стільки ж — тоді загальна кількість мусульман із правом голосу становитиме вже п'ять мільйонів осіб", — повідомляє видання.

Експерти зазначають, що Ердоган надзвичайно популярний серед турків, які проживають у Німеччині. Про це свідчать підсумки голосування 500 тисяч громадян на президентських виборах у травні минулого року — Ердоган отримав у Німеччині 67% голосів.

У розпорядженні BILD am Sonntag опинилася установча декларація партії DAVA з іменами її ключових лідерів. Це:

лікар Мустафа Йолдас із Гамбурга, який стоїть на обліку МВС Німеччини за підтримку ХАМАС. Він очолював Міжнародну організацію гуманітарної допомоги, яку заборонили 2010 року;

лікар Алі Іхсан Юнлю родом із Нижньої Саксонії, який є посадовою особою турецької організації DITIB. Перебуває під керівництвом і контролем Державної президії у справах релігії, яка підпорядковується безпосередньо Ердогану;

юрист із Золінґена Фатіх Зінґал, який оскаржує геноцид вірмен і виступає проти Ґюлена (один із політичних опонентів і критиків Ердогана. — Ред.);

Тейфік Озджан — новопризначений лідер партії, який представляється правозахисником. Також раніше він був членом СДПН, а тепер твердо підтримує Ердогана. Він повідомив, що виборча кампанія партії фінансуватиметься "виключно за рахунок членських внесків і спонсорів із Німеччини".

Поява нової протурецької партії у частини політиків викликає побоювання.

"Вони спробують зобразити мусульман жертвами суспільства расистської більшості та діяти як представники їхніх інтересів. Я вважаю, що наші органи безпеки повинні уважно стежити за діяльністю цієї партії та її зв'язками з турецьким урядом — і втрутитися, якщо він матиме прямий вплив", — сказав у розмові з Bild депутат Бундестагу від ХДС, експерт із внутрішньополітичних питань Крістоф де Фріз.

Що декларує партія DAVA

Німецька "партія Ердогана" намагається привабити виборців простими і зрозумілими гаслами. Так, насамперед вони вимагають, щоб "людям з іноземним корінням були надані права в повному обсязі". Члени партії стверджують, що такі люди часто стикалися "під час пошуку квартири, під час прийняття на роботу, а також у багатьох повсякденних ситуаціях, як-от спілкування з владою, з тим, що їх не приймали як повноправних членів європейського суспільства".

Партія DAVA має намір поліпшити соціальне забезпечення дітей і літніх людей за допомогою пільг і закликає до "прагматичної і вільної від ідеології політики щодо біженців". Як пишуть експерти видання, простими словами це означає — відкриття кордонів.

Список кандидатів на європейські вибори має бути поданий федеральному відповідальному за збір інформації до 18 березня. У цьому випадку немає 5% бар'єру, але, маючи потенційну базу виборців у 5 мільйонів осіб, DAVA могла б набрати близько 10% навіть на федеральних виборах.

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Фокус писав, що під час перебування в Угорщині лідер Туреччини натякнув, що Анкара є кандидатом на вступ до ЄС ще з 2005 року і більше заслуговує на цей шанс, ніж Київ.