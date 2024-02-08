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Політика Російсько-українська війна Переговори України та Росії щодо припинення війни

Туреччина заявить про готовність організувати зустріч Путіна із Зеленським, — росЗМІ

Ердоган, Путін
Фото: UA.News | Туреччина заявить про готовність посприяти проведенню переговорів Росії та України

Джерело видання підкреслило, що Анкара не "нав'язуватиме" жодній зі сторін свої ідеї щодо завершення повномасштабного конфлікту, адже їх головна мета полягає в забезпеченні припинення вогню.

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У ході майбутнього візиту президента Російської Федерації Володимира Путіна до Туреччини Анкара збирається запропонувати йому розпочати мирні переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на турецьке дипломатичне джерело.

"Як ви знаєте, пан президент (Тайїп Ердоган. — ред.) виступає з тезою про те, що у мирному процесі не буде сторін, що програли. У ході візиту буде наголошено на готовності Анкари організувати зустріч лідерів для забезпечення припинення вогню та людських втрат", — заявив співрозмовник агентства.

Окрім того, джерело підкреслює, що Туреччина не "нав'язуватиме" жодній зі сторін свої ідеї щодо завершення війни.

"Головна мета Туреччини полягає в тому, щоб зупинити кровопролиття. Інших цілей немає. У разі згоди сторін Туреччина готова надати все необхідне посередництво", — додав співрозмовник видання.

Візит Путіна до Туреччини

Зазначимо, за інформацією The Moscow Times, відповідний візит Путіна до Туреччини мав відбутися у лютому. Джерела Reuters в Анкарі називали робочу дату 12 лютого, однак, у Кремлі до останнього говорили, що підготовка зустрічі Путіна та Ердогана продовжується, а терміни узгоджуються.

Згодом у ТАСС повідомили, що російський президент відклав поїздку на пізніше. За даними джерела "РИА Новости" в Анкарі, тепер Путін відвідає Туреччину наприкінці квітня – на початку травня. Причиною перенесення стали "графік виборів у двох країнах та зайнятість", заявив журналіст турецької газети Hürriyet Ханде Фірат.

Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс заявив, що через "виснаження" як Росії, так і України веденням війни, існує ймовірність мирних переговорів наприкінці поточного року.