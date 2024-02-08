Туреччина заявить про готовність організувати зустріч Путіна із Зеленським, — росЗМІ

Джерело видання підкреслило, що Анкара не "нав'язуватиме" жодній зі сторін свої ідеї щодо завершення повномасштабного конфлікту, адже їх головна мета полягає в забезпеченні припинення вогню.

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У ході майбутнього візиту президента Російської Федерації Володимира Путіна до Туреччини Анкара збирається запропонувати йому розпочати мирні переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на турецьке дипломатичне джерело.

"Як ви знаєте, пан президент (Тайїп Ердоган. — ред.) виступає з тезою про те, що у мирному процесі не буде сторін, що програли. У ході візиту буде наголошено на готовності Анкари організувати зустріч лідерів для забезпечення припинення вогню та людських втрат", — заявив співрозмовник агентства.

Окрім того, джерело підкреслює, що Туреччина не "нав'язуватиме" жодній зі сторін свої ідеї щодо завершення війни.

"Головна мета Туреччини полягає в тому, щоб зупинити кровопролиття. Інших цілей немає. У разі згоди сторін Туреччина готова надати все необхідне посередництво", — додав співрозмовник видання.

Візит Путіна до Туреччини

Зазначимо, за інформацією The Moscow Times, відповідний візит Путіна до Туреччини мав відбутися у лютому. Джерела Reuters в Анкарі називали робочу дату 12 лютого, однак, у Кремлі до останнього говорили, що підготовка зустрічі Путіна та Ердогана продовжується, а терміни узгоджуються.

Згодом у ТАСС повідомили, що російський президент відклав поїздку на пізніше. За даними джерела "РИА Новости" в Анкарі, тепер Путін відвідає Туреччину наприкінці квітня – на початку травня. Причиною перенесення стали "графік виборів у двох країнах та зайнятість", заявив журналіст турецької газети Hürriyet Ханде Фірат.

Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс заявив, що через "виснаження" як Росії, так і України веденням війни, існує ймовірність мирних переговорів наприкінці поточного року.