Медведєв покликав Одесу "додому" і пригрозив новим наступом на Київ (відео)

Експрезидент Росії знову назвав Київ і Одесу "русскіми городами" та "передбачив" для України нескіченний конфлікт, якщо та не буде в складі Російської Федерації.

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вважає, що для досягнення своїх цілей Москві може знадобитися "дійти" до Києва. А "конфлікт" Росії та України може не обмежитись поточною фазою. Таку думку колишній президент РФ висловив в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Де зупинитися? Не знаю. Я думаю, що з урахуванням того, про що я сказав (про необхідність створення захисного кордону — ред.), нам ще доведеться багато й серйозно працювати. Чи це буде Київ? Так, напевно, це повинен бути і Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час, можливо, в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту", — заявив Медведєв.

Необхідність дійти до Києва заступник глави Радбезу РФ обґрунтував двома причинами: тим, що Київ, за його словами, "русскій город", і тим, що саме звідти виходить міжнародна загроза існуванню Росії.

"Хоча Київ і російське за своїм корінням місто, він управляється міжнародною бригадою противників Росії на чолі зі Сполученими Штатами Америки. Усі, хто там формально виконує свої функції, — це маріонетки, які не мають ні совісті, ні страху за майбутнє своєї країни, ні можливостей. Усі рішення ухвалюються за океаном і в штаб-квартирі НАТО. Це абсолютно очевидно. Тому — так, це може бути і Київ", — сказав Медведєв.

Згадав політик і про Одесу. Він заявив, що місто давно чекають у складі Росії.

"Про Одесу я можу просто сказати: Одесо, повертайся додому. І все. Ми зачекалися на Одесу в Російській Федерації. Навіть в силу історії цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою вони розмовляють. Це наше російське місто", — наголосив Медведєв.

Заступник голови російського Радбезу вважає, що на Україну чекає нескінченна війна за умови, якщо вона не існуватиме спільно з Росією.

"Я про це неодноразово говорив, що нинішня українська держава є небезпечною для самих українців. І для них цей вибір виглядає так: або життя в нормальній, спільній державі з Росією, або принаймні на якихось близьких засадах до спільної держави, або нескінченна війна", — сказав політик.

Нагадаємо, 18 лютого колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що спроби до повернення кордонів 1991 року призведуть до глобальної війни із застосуванням ядерної зброї.

Раніше, 17 січня, Медведєв назвав Україну "раковим новоутворенням", "штучною країною" і додав, що Росія ніколи не вважатиме її владу легітимною.