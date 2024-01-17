Вічна війна: Медведєв заявив, що Росія може повторити вторгнення в будь-який момент

За словами експрезидента РФ, імовірність нової сутички зберігатиметься завжди.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв оголосив, що Росія підтримуватиме напружені відносини з Україною протягом тривалого часу. За його словами, привід для можливого військового конфлікту може виникнути як через 10, так і через 50 років. Про це він написав у своєму Telegram.

"Існування України смертельно небезпечне для українців. І я маю на увазі аж ніяк не тільки нинішню державу, бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну. Чому? Наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій", — заявив Медведєв.

Медведєв називає Україну "раковим новоутворенням", "штучною країною" і заявляє, що Росія ніколи не вважатиме її владу легітимною.

За його словами, нова хвиля військових дій може розпочатися в будь-який момент.

"Ба більше, існує 100-відсоткова ймовірність нового конфлікту, хай би які безпекові папірці не підписував Захід із маріонетковим київським режимом. Йому не запобіжить ні асоціація України з ЄС, ні навіть вступ цієї штучної країни до НАТО. Це може статися і через 10, і через 50 років", — додав він.

Він також вірить, що українці, "як би вони зараз і не бажали смерті росіянам" і "як би не ненавиділи російське керівництво", одного дня нібито виберуть не вічно воювати і вмирати, а жити у "великій спільній державі".

Пост Медведєва

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час "дипломатичних дій" у напрямі переговорів із РФ.

Також повідомлялося, що наприкінці грудня Медведєв висловився щодо мирних переговорів з Україною і назвав Київ та Одесу — "тимчасово окупованими".