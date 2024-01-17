Вечная война: Медведев заявил, что Россия может повторить вторжение в любой момент

По словам экс-президента РФ, вероятность новой схватки будет сохраняться всегда.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил, что Россия будет поддерживать напряженные отношения с Украиной в течение продолжительного времени. По его словам, повод для возможного военного конфликта может возникнуть как через 10, так и через 50 лет. Об этом он написал в своем Telegram.

"Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", — заявил Медведев.

Медведев называет Украину "раковым новообразованием", "искусственной страной" и заявляет, что Россия никогда не будет считать ее власть легитимной.

По его словам, новая волна военных действий может начаться в любой момент.

"Более того, существует 100-процентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через 10, и через 50 лет", — добавил он.

Он также верит, что украинцы, "как бы они сейчас и не желали смерти русским" и "как бы ни ненавидели российское руководство", однажды якобы выберут не вечно воевать и умирать, а жить "большом общем государстве".

Пост Медведева

Напомним, что накануне министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что пришло время "дипломатических действий" в направлении переговоров с РФ.

Также сообщалось, что в конце декабря Медведев высказались о мирных переговорах с Украиной и назвал Киев и Одессу — "временно оккупированными".