"Боретеся за всіх нас": Джастін Трюдо приїхав у Гостомель і звернувся до українців у річницю війни (відео)

Очільник уряду Канади наголосив, що українці зараз борються за демократичні цінності в усьому світі. Політик також власноруч поклав квіти в Києві до меморіалу загиблим у війні з РФ воїнам.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав Гостомель (Київська область) у річницю повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Про поїздку політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (раніше — Twitter).

"Через два роки після того, як Росія почала вторгнення в Україну, підтримка Канадою українського народу залишається непохитною. Щоб підтвердити цю підтримку, я перебуваю в Києві", — написав Трюдо.

О 13:27 за Києвом глава канадського уряду розмістив у себе на сторінці фотографію, де він разом із президентом України Володимиром Зеленським та кількома іншими політиками стоїть на тлі понівеченої обстрілами будівлі в Гостомелі.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва разом із віце-прем'єром Христею Фріланд і міністром оборони Біллом Блером Фото: Джастін Трюдо/Х

"Два роки тому Путін думав, що зможе швидко взяти під контроль стратегічні об'єкти в Україні, такі як аеропорт Гостомель. Але якщо ми тут сьогодні, то це тому, що він був неправий. Сила і рішучість українських захисників довели, що він помилявся", — підписав Джастін Трюдо знімок.

"Ви боретеся на нашу демократію, за правила, які народилися з попелу Другої світової. Україна б'ється за всіх нас. Україна переможе саме так, як це сталося тут у Гостомелі два роки тому", — заявив Трюдо.

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Крім того, глава уряду Канади, президент України Володимир Зеленський, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністри Італії Джорджа Мелоні та Бельгії Олександр Де Кроо вшанували пам'ять загиблих захисників біля Золотоверхого монастиря в Києві.

Джастін Трюдо вшанував пам'ять захисників нашої держави, які загинули під час російсько-української війни

Нагадаємо, 24 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся з Гостомеля до українців. Глава держави наголосив, що війна має закінчитися на наших умовах. Він зустрівся з низкою європейських партнерів у Гостомелі, де два роки тому мало розпочатися "Київ і Україна за три дні".

Також Фокус писав про звернення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в день другої річниці повномасштабної війни.