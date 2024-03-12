До Держдуми РФ внесли законопроєкт про "незаконну" передачу Криму УРСР: у Кулеби відреагували

У МЗС України назвали ініціативу російських політиків "нікчемною спробою російської диктатури" виправдати власні порушення міжнародного права.

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До Державної Думи Російської Федерації внесли законопроєкт про визнання недійсним рішення Верховної ради СРСР про включення Криму до складу Української РСР у 1954 році. Документ опубліковано на офіційному сайті відомства.

Авторами законопроєкту виступили російські депутати від "Единой России" Костянтин Затулін і Сергій Цеков. За їхніми словами, рішення про передачу півострова нібито було ухвалено "без урахування волевиявлення російського народу".

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У пояснювальній записці йдеться, що документ спрямований на "очищення правової спадщини" Росії від "нікчемних актів, які не мали правових підстав". Автори законопроєкту також стверджують, що після ухвалення відповідного закону, союзникам України нібито стане складніше підтримувати Київ у його прагненні звільнити Крим.

Видання Sota зазначає, що за останні сім років Костянтин Затулін тричі пропонував визнати передачу Криму УРСР незаконною.

Передання Криму УРСР: що говорять в Україні

У Міністерстві закордонних справ України назвали внесення до Держдуми РФ законопроєкту про визнання "незаконним" рішення радянської влади про передачу Криму УРСР "нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права".

У відомстві підкреслили, що раніше Москва юридично визнала кордони сучасної України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях, а зараз порушує взяті на себе зобов'язання.

Як зазначають у МЗС, згаданий законопроєкт лише зайвий раз показує, що в РФ усвідомлюють неминучість звільнення півострова.

"Сотні разів спіймана на брехні та скомпрометована російська влада може скільки завгодно продовжувати свою пропаганду, зокрема під виглядом законотворчості, але це не змінить визнаної світовою спільнотою реальності: Крим — це Україна", — заявили в міністерстві.

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон заявив, що приєднання Криму до Росії було рішенням, нібито підтриманим кримчанами. На його думку, на "референдумі" 2014 року 90% російськомовного населення півострова висловили бажання приєднатися до РФ.

Фокус також писав про те, що уряд України планує створити українські військові адміністрації в Криму і Севастополі. На розгляд Верховної Ради вже внесли відповідний законопроєкт.