Лукашенко взявся за кордон та військо. Чи на часі розривати дипстосунки з Білоруссю

Міжфракційне депутатське об’єднання (МФО) "За демократичну Білорусь!", до складу якого входять представники як монобільшості ВР, так і опозиції, закликало уряд Дениса Шмигаля "розірвати дипломатичні відносини з режимом білоруського диктатора". Чи прислухаються у вітчизняному Кабміні до заклику парламентарів, і що такий крок може принести офіційному Києву, з’ясовував Фокус.

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Свою заяву МФО "За демократичну Білорусь" випустило у понеділок, 25 березня, у зв’язку з тим, що 25 березня 1918 року було проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки.

"Наше Міжфракційне об’єднання засуджує заборону цього свята, а також закликає уряд України та уряди демократичних держав розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю", — йдеться у заяві нардепів.

Принагідно парламентарі констатують, що це свято наразі є забороненим "у диктаторському режимі самопроголошеного президента Лукашенка".

"Політичні акції та ходи за часів диктатури, завжди жорстко придушуються карателями у погонах за прямими дорученнями очільника кривавого режиму. Після мітингів 2020 року, самопроголошений президент остаточно знищив свободи білоруського народу", — резюмують нардепи.

Розірвання контактів з Білоруссю — приклад світовим урядам

Як зауважив у розмові з Фокусом голова МФО "За демократичну Білорусь", нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко, "жирну крапку у стосунках між Україною та лукашенківським режимом потрібно було поставити вже давно, але навіть сьогодні це питання є супер актуальним".

"Слід розуміти і чітко усвідомлювати, що на сьогоднішній день Білорусь цілком та повністю окупована Російською Федерацією. Власне, саме тому Україні не має жодного сенсу підтримувати будь-які відносини з окупаційною владою, тому це питання є не просто нагальним, а супер актуальним", — констатує Олексій Гончаренко.

На його переконання, у разі розірвання дипломатичних стосунків з Лукашенком, "ми покажемо урядам усіх цивілізованих країн приклад того, як потрібно діяти з тамтешнім злочинним режимом, який є фактичною маріонеткою Кремля".

Чи на часі припинення дипломатичних стосунків з Білоруссю

У тому, що правлячий нині режим у Білорусі не має суб’єктності переконаний також політолог Олександр Палій. Експерт вважає, що наразі в РБ не має суверенного уряду, "а Лукашенко взятий під контроль Путіним".

"З урахуванням цього факту, теоретично Україна може здійснити такий політичний жест, як розірвання дипломатичних стосунків з Білоруссю, зайвий раз підкресливши для усієї світової спільноти її роль в російсько-українській війні. З іншого ж боку, цього можна й не робити, оскільки рано чи пізно, швидше за все Білорусь буде звільнена від російських окупантів і нам знову доведеться відновлювати дипломатичні зносини", — зауважує Олександр Палій у розмові з Фокусом.

Окрему увагу експерт звертає на те, що досить тривалий час Олександр Лукашенко не виступає публічно з міжнародних питань і стосовно України зокрема, хоча раніше досить активно коментував усе, що стосується нашої держави.

"Судячи з усього він (Лукашенко — ред.) зараз позбавлений будь-якого суверенітету і Кремль йому вказує на те, що говорити, а що ні. Тобто, Лукашенко став, можливо, самовбивчим для себе інструментом різноманітних авантюр РФ. Наприклад, Росія вже використовує територію Білорусі для розміщення ядерної зброї. Не виключено, що територія РБ також буде використана Москвою для якихось провокацій проти Польщі та Литви", — зазначає Олександр Палій.

"Втім, станом на сьогоднішній день роль Лукашенка маленька і суть її полягає в тому, щоб, притиснувши вуха, тихенько сидіти і зайвий раз не відсвічувати, тим більше — з геополітичних питань", — підсумовує політолог.

Навіщо Лукашенко взявся за кордон та військо

Варто зауважити, що дійсно, Олександр Лукашенко, який раніше активно коментував події в Україні, наголошуючи зокрема на необхідності пошуку миру з РФ, останнім часом досить рідко згадує нашу країну у своїх публічних заявах.

Натомість самопроголошений президент Білорусі сконцентрувався на питаннях внутрішньої безпеки РБ. Так, у вівторок, 26 березня, під час перебування на ділянці, де проводиться перевірка бойової готовності військ, Лукашенко наказав "не церемонитися" з порушниками кордону і знищувати їх.

"Публічно скажу: будь-яка провокація повинна припинятися збройним шляхом. Нічого з ними жартувати. Порушили державний кордон — до знищення. Ніхто не повинен ні з ким церемонитися. І ми так і будемо чинити", — відзначив Лукашенко.

Він також додав, що порушники кордону "розуміють тільки силу". При цьому, що вельми і вельми показово, Олександр Лукашенко не уточнив, громадяни яких саме країн наразі начебто порушують кордон Білорусі.

Між тим 15 лютого у Білорусі запровадили режим контртерористичної операції у частині Гомельської області. Цей регіон, зауважимо, межує з Україною. З чим були пов’язані такі дії у Мінську не пояснили, але того ж дня Лукашенко заявив, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів".

Реагуючи на цю заяву, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зауважив, що Лукашенко "регулярно виголошує подібні байки".

"Я до сих пір згадую про його тонни зброї, яку вони затримували з України, а ще більш добре пам’ятаю, звідки відбулося повномасштабне вторгнення Росії", — акцентував речник ДПСУ.

Нагадаємо, що не далі як 11 березня Міністерство оборони Білорусі оголосило про перевірку бойової готовності з’єднань та військових частин.

Відзначивши, що ця перевірка має комплексний характер, в оборонному відомстві РБ додали, що особовий склад має провести низку навчань та тренувань, зокрема, з бойової стрільби.

У цьому контексті слід зауважити, що на переконання окремих експертів, усе це пожвавлення в Білорусі може бути не випадковим, оскільки Росія може використати удари по своїм НПЗ з тим, аби зіштовхнути лобами Київ та Мінськ.