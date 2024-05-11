Україна перебуває в недостатньо сильній позиції для переговорів із Путіним, — Вікторія Нуланд

Колишня заступниця держсекретаря США зазначила, що Вашингтон не був готовий, щоб усвідомити й запобігти експансіоністським амбіціям як Володимира Путіна, так і Сі Цзіньпіна.

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Вікторія Нуланд нещодавно залишила Держдепартамент США після роботи заступниці держсекретаря з політичних питань у адміністрації Байдена. Раніше вона була дипломатом і багато років працювала в Китаї. У своєму інтерв'ю виданню Politico вона розповіла про свої погляди на ситуацію з Україною, яка веде війну з Росією.

Нуланд зазначила, що Сполучені Штати не були достатньо готові, щоб усвідомити й запобігти експансіоністським амбіціям як Володимира Путіна, так і Сі Цзіньпіна.

Чи може Україна виграти війну з Росією

На запитання, чи зможе Україна виграти війну проти Росії, Нуланд із упевненістю відповіла, що Україна зможе домогтися успіху. Але за умови підтримки союзників.

"Чи зможе Україна досягти успіху? Абсолютно. Чи може Україна вийти з цього більш суверенною, більш економічно незалежною, більш сильною, більш європейською, ніж вона є зараз? Абсолютно. І я думаю, що так і буде. Але ми повинні залишатися з нею. Ми повинні переконатися, що наші союзники залишаться з нею", — зазначила Нуланд.

Вона окремо заявила, що Путін уже не досяг своїх цілей: він хотів зрівняти Україну із землею. А також хотів гарантувати, що Україна не матиме суверенітету, незалежності, свободи дій і демократичного майбутнього — тому що, на думку Нуланд, демократична та європейська Україна — це загроза його моделі для Росії, а також тому, що Україна була першою цеглиною в будівництві його ширших територіальних амбіцій.

На думку Нуланд, США необхідно дати Україні зброю великої дальності й забезпечити захист критично важливої інфраструктури та енергетичного сектора. А також створити американську оборонно-промислову базу та базу союзників США й України.

Чи може Україна повернути Крим

За словами Нуланд, Україна може повернути анексовані РФ території, наприклад, Крим. Але в тому разі, якщо Путін опиниться в глухому куті настільки, щоб сісти за стіл переговорів із позиції сили.

"Якими мають бути його територіальні амбіції, залежатиме від українського народу... Будь-яка угода, яку Україна укладе у своїх інтересах і в ширших глобальних інтересах, має бути угодою, якої Путін буде змушений дотримуватися. Вона повинна привести до угоди, яка включає в себе виведення військ Росії", — сказала Нуланд, зазначивши, що Путін насправді ніколи не укладає угоду.

Тож, яке б рішення не було ухвалено щодо Криму, його не можна буде ремілітаризувати так, щоб "він став кинджалом у серці центру України".

Чи готова Україна до переговорів?

На запитання, чи було помилкою не підштовхувати українців до якогось переговорного припинення війни 2022 року, Нуланд сказала, що тоді Україна не перебувала в досить сильній позиції. І не перебуває в ній зараз.

"Єдина угода, яку Путін міг би укласти тоді, єдина угода, яку він уклав би сьогодні, принаймні, до того, як він побачить, що станеться на наших виборах, — це угода, в якій він каже: "Що моє — моє, а що ваше — підлягає обговоренню". І це нестійко", — резюмувала Нуланд.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 10 травня підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів. Пізніше того ж дня Пентагон оприлюднив список того, що отримає Україна. Крім ракет, снарядів і стрілецької зброї, у списку також катери, бронетранспортери та бойові машини Bradley.