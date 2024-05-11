Украина находится в недостаточно сильной позиции для переговоров с Путиным, — Виктория Нуланд

Бывшая заместитель госсекретаря США отметила, что Вашингтон не был готов, чтобы осознать и предотвратить экспансионистские амбиции как Владимира Путина, так и Си Цзиньпина.

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Виктория Нуланд недавно покинула Госдепартамент США после работы в качестве заместителя госсекретаря по политическим вопросам в администрации Байдена. Ранее она была дипломатом и много лет работала в Китае. В своем интервью изданию Politico она рассказала о своих взглядах на ситуацию с Украиной, которая ведет войну с Россией.

Нуланд отметила, что Соединенные Штаты не были достаточно готовы, чтобы осознать и предотвратить экспансионистские амбиции как Владимира Путина, так и Си Цзиньпина.

Может ли Украина выиграть войну с Россией

На вопрос, сможет ли Украина выиграть войну против России, Нуланд с уверенностью ответила, что Украина сможет добиться успеха. Но при условии поддержки союзников.

"Сможет ли Украина добиться успеха? Абсолютно. Может ли Украина выйти из этого более суверенной, более экономически независимой, более сильной, более европейской, чем она есть сейчас? Абсолютно. И я думаю, что так и будет. Но мы должны оставаться с ней. Мы должны убедиться, что наши союзники останутся с ней", — отметила Нуланд.

Она отдельно заявила, что Путин уже не достиг своих целей: он хотел сравнять Украину с землей. А также хотел гарантировать, что у Украины не будет суверенитета, независимости, свободы действий и демократического будущего — потому что, по мнению Нуланд, демократическая и европейская Украина представляет собой угрозу его модели для России, а также потому, что Украина была первым "кирпичом" в строительстве его более широких территориальных амбиций.

По мнению Нуланд, США необходимо дать Украине оружия большой дальности и обеспечить защиту критически важной инфраструктуры и энергетического сектора. А также создать американскую оборонно-промышленную базу и базу союзников США и Украины.

Может ли Украина вернуть Крым

По словам Нуланд, Украина может вернуть аннексированные РФ территории, например Крым. Но в том случае, если Путин окажется в тупике настолько, чтобы сесть за стол переговоров с позиции силы.

"Какими должны быть его территориальные амбиции, будет зависеть от украинского народа… Любая сделка, которую Украина заключит в своих интересах и в более широких глобальных интересах, должна быть сделкой, которой Путин будет вынужден придерживаться. Она должна привести к соглашению, которое включает в себя вывод войск России", — сказала Нуланд, отметив, что Путин на самом деле никогда не заключает сделку.

Так, что, какое бы решение ни было принято по Крыму, его нельзя будет ремилитаризировать так, чтобы "он стал кинжалом в сердце центра Украины".

Готова ли Украины к переговорам?

На вопрос, было ли ошибкой не подталкивать украинцев к какому-то переговорному прекращению войны в 2022 году, Нуланд сказала, что тогда Украина не находилась в достаточно сильной позиции. И не находится в ней сейчас.

"Единственная сделка, которую Путин мог бы заключить тогда, единственная сделка, которую он заключил бы сегодня, по крайней мере, до того, как он увидит, что произойдет на наших выборах, — это сделка, в которой он говорит: "Что мое — мое, а что ваше — подлежит обсуждению". И это неустойчиво", — резюмировала Нуланд.

Напомним, президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов. Позже в тот же день Пентагон обнародовал список того, что получит Украина. Кроме ракет, снарядов и стрелкового оружия, в списке также катера, бронетранспортеры и боевые машины Bradley.