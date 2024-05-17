"Політична операція": експерт пояснив мету наступу ЗС РФ на Харківщину

Олександр Коваленко вважає, що операція росіян на півночі області має на меті змусити Київ сісти за стіл переговорів на умовах Москви.

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Попри досить складну ситуацію у Харківській області, російські війська не спроможні захопити місто Харків, або просунутись і закріпитись на значимих позиціях. Дії окупантів мають не скільки військову, скільки політичну складову. Таку думку висловив військово-політичний оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі OBOZ.TV.

За його словами, своєю операцією на Харківському напрямку росіяни намагаються посіяти в Україні панічні настрої і змусити до переговорів.

"Якогось глобального та несподіваного ефекту з катастрофічними наслідками немає. Лише прикордонна смуга є елементом основного впливу російських окупаційних військ. І на те є відповідне пояснення. Та група військ, яка була сконцентрована там, не здатна становити загрозу для Харкова", – сказав Коваленко.

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Військовий експерт наголосив, що те угруповання, яке росіяни зібрали на Харківському напрямку, було "придатно лише для проведення виключно рейдової операції", яка має "не стільки якісь тактичні або стратегічні задуми, скільки політичні".

"Це політична операція з варіантом примусу України до проведення мирних перемовин за умов РФ", – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, 16 травня у Генштабі ЗСУ заявили про контратаку проти російських військових біля Вовчанська Харківської області.

Під час атаки касетними боєприпасами поранення отримав голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

За даними поліції, окупанти взяли в полон близько 40 жителів Вовчанська, яких утримують в одному місці та використовують як живий щит.