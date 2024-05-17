ЗС РФ полонили цивільних жителів Вовчанська: що відбувається на півночі Харківщини (відео)

Російські військові взяли в полон до 40 місцевих жителів, їх утримують в одному місці та фактично використовують як живий щит. За словами начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, поруч із цим місцем противник організував свій командний штаб.

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У Вовчанську на Харківщині Збройні сили Російської Федерації почали полонити цивільних мешканців, їх утримують у підвалі. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов під час телемарафону.

Він зауважив, що цивільних осіб, які намагаються врятуватися та перейти на підконтрольну Україні територію, росіяни утримують у полоні.

"Вони всіх людей, а по попереднім даним це 35, а може 40 людей, утримують в одному місці і фактично використовують їх як живий щит. Тому що поряд з цим місцем вони організували свій командний штаб", — сказав Сергій Болвінов.

За його словами, працівники ФСБ допитують цих цивільних полонених. Ворог утримує людей у підвальному приміщенні, а потім перевозить в інше. Він додав, що йдеться про звичайних цивільних, які перебували у своїх домівках, коли ЗС РФ окупували ту частину міста.

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Нагадаємо, 16 травня голова МВС Ігор Клименко заявив, що російські військові тероризують цивільних у Вовчанську Харківської області, які не встигли виїхати. Зокрема, ворог застрелив місцевого, який намагався втекти та відмовився виконувати команди противника.

Того ж дня волонтерка Анастасія Шафранська розповіла, що під час евакуації у Вовчанську одна жінка розлучилася зі своїм собакою, адже його відмовилися впускати в гуртожиток, куди переселили місцеву жительку.