У Вовчанську ЗС РФ викрадають і розстрілюють цивільних: де є загроза (карти)

Мешканці Вовчанська, які вирішили не евакуюватись з північних вулиць, потерпають від дій російських окупантів, заявив голова МВС Ігор Клименко. На онлайн-карті бойових дій можна побачити, які вулиці під загрозою.

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Російські військові ведуть бої на околицях Вовчанська, продовжуючи наступ на Харків. Ворог почав тероризувати цивільних людей, які не встигли евакуюватись. Українська влада закликає громадян виїжджати, а в місті продовжують працювати евакуаційні команди. Про ситуацію у Вовчанську 16 травня голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів у Telegram-каналі.

Наступ на Харків і події 16 травня

Клименко підтвердив, що на півночі Вовчанська ідуть активні бойові дії. Росіяни, зайшовши у місто, почали заганяти людей у підвали і забороняли евакуюватись. З його слів, є інформація про викрадення, взяття у заручники і розстріли. Посадовець заявив, що у місті працюють евакуаційні команди і вони продовжують вивозити людей.

"Один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників — росіяни його вбили. Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення", — написав голова МВС.

Наступ на Харків — заява Ігоря Клименка про Вовчанськ 16 травня Фото: Скриншот

Тим часом на онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити, які вулиці та ключові точки Вовчанська захопили ЗС РФ і де вони можуть дістати до неевакуйованих цивільних. На карті кольором, який означає окупацію, позначені наступні частини міста:

вулиця Слобожанська — більша частина;

вул. Затишна — половина вулиці;

вул. Княгині Ольги — невелика західна частина;

район Вовчанського м'ясокомбінату.

Крім того, на деяких вулицях на півночі тривають бої і вони перебувають у "сірій зоні". Зокрема, в цю зону потрапив район від вулиці Гоголя, через вул. Короленка, до Новоселівської, Бекетова, Соснової.

Наступ РФ на Харків — які вулиці Вовчанська в окупації 16 травня Фото: DeepState

Зазначимо, наступ РФ на Харків почався 10 травня і станом на 16 травня ворог дістався на Харківської області на відстань від 3 до 7 км. Згідно зі звітами Генштабу, росіяни атакують у напрямку села Липці та у бік міста Вовчанськ. Українське командування доповіло, що бої у Вовчанську точаться на північних околицях, бійці ЗСУ витісняють ворога.

Нагадуємо, українські військові 16 травня розповіли, що прочісують забудови Вовчанська, щоб витіснити підрозділи ЗС РФ. Тим часом харківський патрульний повідомив, що ситуація складна, але евакуація цивільних продовжується.