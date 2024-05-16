ЗС РФ наступають на Харківську область: військовий експерт вказав на головну мету окупантів

На думку військового аналітика Майкла Кларка, захисники України сповільнили просування окупантів, перенаправивши свої найкращі підрозділи з півдня.

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Російські війська посилили наступальні дії у Харківській області, і Росія в такий спосіб переслідує мету "перетягнути з інших місць українські сили". Про це в коментарі Sky News заявив військовий аналітик Майкл Кларк.

За його словами, ворог "прагне розтягнути українські сили по всьому фронту".

"Якщо росіянам вдасться дійти до села Липці, вони поставлять Харків під артилерійський обстріл, тому що це в зоні дії звичайної артилерії", — зазначив експерт.

Також Кларк вважає, що Вовчанськ може стати початком активного наступу ворога, "який може піти на південь або, можливо, на схід, щоб з’єднатися з іншими силами". Аналітик зазначив, що ЗСУ вдалося спинити просування окупантів, перенаправивши свої найкращі підрозділи з півдня.

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"Частини їхніх найкращих бригад відправили на північ, щоб зупинити хвилю. Росіянам вже вдалося досягти того, чого хотіли, а саме — відтягли частину найкращих військ і техніки, які воюють у Часовому Яру Донецької області на півдні, що дійсно мало значення для українців", — вважає експерт.

16 травня керівник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко заявив, що РФ посилює свої війська на Харківському напрямку, зокрема, перекидає резерви з півночі Луганщини.

Нагадаємо, що речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин назвав нинішню ситуацію на Харківському напрямку складною, однак вона динамічно змінюється.

Крім того, Фокус писав про затримання співробітниками СБУ 18-річного харків'янина, завербованого дистанційно співробітниками ФСБ Росії. Він готував новий наступ загарбників на Харківщині.