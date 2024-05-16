Наступ ЗС РФ у Харківській області: Сили оборони прочісують забудову у Вовчанську (відео)
В ОСУВ "Хортиця" передали, що Росія хоче окупувати північну частину регіону. Окупантів вдалося зупинити, але вони готуються до боротьби за кращі позиції.
Ситуація у Харківській області залишається складною, але динамічно змінюється. Детальніше про це 16 травня в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
"Вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупантів, які зайшли на Харківщину, ми знищуємо всіма засобами", — підкреслив він.
Волошин зазначив, що просування ЗС РФ на певних ділянках та в певних населених пунктах зупинили. Однак, з його слів, окупаційні війська намагаються підготувати собі умови для руху далі. Мета загарбників — зайняти вигідніші позиції.
"Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля, щоб не допустити якраз ворожого просування в глибину нашої оборони, зірвати виконання ним завдань щодо встановлення повного контролю над північною частиною Харківської області", — повідомив Волошин.
Українські військові шукають групи ЗС РФ та місця розгортання їхньої артилерії за допомогою засобів розвідки. Потім цілі уражають, щоб не допустити накопичення ворожих сил і засобів у північній частині Вовчанська.
"Підрозділи Сил оборони проводять прочісування міської забудови", — зауважив Волошин.
Він пояснив, що захисники намагаються не дати ворогу закріпитися. Також Сили оборони проводять контратакувальні дії.
Нагадаємо, аналітики ISW проінформували, що ЗС РФ тактично просунулись поблизу міста Вовчанськ на Харківщині. Також російські окупанти продовжили наступ в напрямку села Липці.
Журналісти The Times побували у Вовчанську, де вже точаться бої з ворожими військами. У виданні розкрили деталі евакуації місцевих жителів та розповіли, з якими складнощами стикнулися Сили оборони.