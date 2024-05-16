Наступ ЗС РФ у Харківській області: Сили оборони прочісують забудову у Вовчанську (відео)

В ОСУВ "Хортиця" передали, що Росія хоче окупувати північну частину регіону. Окупантів вдалося зупинити, але вони готуються до боротьби за кращі позиції.

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Ситуація у Харківській області залишається складною, але динамічно змінюється. Детальніше про це 16 травня в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупантів, які зайшли на Харківщину, ми знищуємо всіма засобами", — підкреслив він.

Волошин зазначив, що просування ЗС РФ на певних ділянках та в певних населених пунктах зупинили. Однак, з його слів, окупаційні війська намагаються підготувати собі умови для руху далі. Мета загарбників — зайняти вигідніші позиції.

"Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля, щоб не допустити якраз ворожого просування в глибину нашої оборони, зірвати виконання ним завдань щодо встановлення повного контролю над північною частиною Харківської області", — повідомив Волошин.

Українські військові шукають групи ЗС РФ та місця розгортання їхньої артилерії за допомогою засобів розвідки. Потім цілі уражають, щоб не допустити накопичення ворожих сил і засобів у північній частині Вовчанська.

"Підрозділи Сил оборони проводять прочісування міської забудови", — зауважив Волошин.

Він пояснив, що захисники намагаються не дати ворогу закріпитися. Також Сили оборони проводять контратакувальні дії.

Коментар Назара Волошина про ситуацію у Харківській області — з 1:18

Нагадаємо, аналітики ISW проінформували, що ЗС РФ тактично просунулись поблизу міста Вовчанськ на Харківщині. Також російські окупанти продовжили наступ в напрямку села Липці.

Журналісти The Times побували у Вовчанську, де вже точаться бої з ворожими військами. У виданні розкрили деталі евакуації місцевих жителів та розповіли, з якими складнощами стикнулися Сили оборони.