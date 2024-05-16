Наступление ВС РФ в Харьковской области: Силы обороны прочесывают застройку в Волчанске (видео)

В ОСГВ "Хортица" передали, что Россия хочет оккупировать северную часть региона. Оккупантов удалось остановить, но они готовятся к борьбе за лучшие позиции.

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Ситуация в Харьковской области остается сложной, но динамично меняется. Подробнее об этом 16 мая в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупантов, которые зашли в Харьковскую область, мы уничтожаем всеми средствами", — подчеркнул он.

Волошин отметил, что продвижение ВС РФ на определенных участках и в определенных населенных пунктах остановили. Однако, по его словам, оккупационные войска пытаются подготовить себе условия для движения дальше. Цель захватчиков — занять более выгодные позиции.

"Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия, чтобы не допустить как раз вражеского продвижения в глубину нашей обороны, сорвать выполнение им задач по установлению полного контроля над северной частью Харьковской области", — сообщил Волошин.

Украинские военные ищут группы ВС РФ и места развертывания их артиллерии с помощью средств разведки. Затем цели поражают, чтобы не допустить накопления вражеских сил и средств в северной части Волчанска.

"Подразделения Сил обороны проводят прочесывание городской застройки", — отметил Волошин.

Он объяснил, что защитники пытаются не дать врагу закрепиться. Также Силы обороны проводят контратакующие действия.

Комментарий Назара Волошина о ситуации в Харьковской области — с 1:18

Напомним, аналитики ISW проинформировали, что ВС РФ тактически продвинулись вблизи города Волчанск в Харьковской области. Также российские оккупанты продолжили наступление в направлении села Липцы.

Журналисты The Times побывали в Волчанске, где уже идут бои с вражескими войсками. В издании раскрыли детали эвакуации местных жителей и рассказали, с какими сложностями столкнулись Силы обороны.