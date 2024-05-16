Россия усиливает свои войска в Харьковской области: чиновник указал на важный момент

Из-за наступательных действий врага на Харьковщине в Луганской области интенсивность боевых действий уменьшилась, отметил руководитель Северодонецкой районной военной администрации.

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Российское полномасштабное вторжение в Украину продолжается, и захватчики усиливают свои войска на Харьковском направлении. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

По его словам, сейчас можно говорить о значительных потерях противника в Харьковской области, потому что оккупанты вынуждены оттягивать свои резервы с севера Луганской области.

"Техника уходит обратно в РФ, вывозят личный состав. И это связано с усилением направления на Харьковщине. Это подтверждает то, что россияне там несут значительные потери", — сказал чиновник. Кроме того, в результате наступления россиян на Харьковщине в Луганской области интенсивность боевых действий уменьшилась.

Как известно, недавно российская оккупационная армия начала активно наступать на Харьковскую область, в результате чего был захвачен ряд населенных пунктов. Однако Вооруженные силы Украины достойно дают отпор противнику. В частности уже известно о колоссальных потерях России на фронте. По состоянию на 16 мая 2024 года общие потери врага составляют около 488 460 оккупантов.

Генштаб о ситуации на Харьковском направлении

Между тем по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на вечер 15 мая общие потери врага на Харьковском направлении составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники. В целом, начиная с 10 мая на этом направлении противник потерял 710 российских оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожено 125 единиц вражеских вооружения и военной техники.

Также на Купянском направлении украинские подразделения смогли отбить 20 атак противника. Продолжаются боевые действия на направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка, Ковалевка — Новоегоровка. В некоторых районах в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения осуществили перегруппировку на более выгодные позиции.

14 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что силы поддержки ВСУ занимались инженерными укрепительными работами на фортификационных линиях перед наступлением РФ на Харьков.

Кроме того, известно, что для остановки российского наступления Украина направила в Харьковскую область одну из своих самых опытных бригад. При этом полковник Генштаба на условиях анонимности отметил, что россияне нашли слабые места в обороне ВСУ на данном направлении.