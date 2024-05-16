Росія підсилює свої війська у Харківській області: посадовець вказав на важливий момент

Через наступальні дії ворога на Харківщині в Луганській області інтенсивність бойових дій зменшилася, зазначив керівник Сєверодонецької районної військової адміністрації.

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Російське повномасштабне вторгнення в Україну триває, і загарбники посилюють свої війська на Харківському напрямку. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

За його словами, зараз можна говорити про значні втрати противника в Харківській області, тому що окупанти змушені відтягувати свої резерви з півночі Луганської області.

"Техніка йде назад у РФ, вивозять особовий склад. І це пов'язано з підсиленням напрямку на Харківщині. Це підтверджує те, що росіяни там зазнають значних втрат", — сказав чиновник. Крім того, внаслідок наступу росіян на Харківщині в Луганській області інтенсивність бойових дій зменшилася.

Як відомо, нещодавно російська окупаційна армія почала активно наступати на Харківську область, внаслідок чого було захоплено низку населених пунктів. Проте Збройні сили України гідно дають відсіч супротивнику. Зокрема вже відомо про колосальні втрати Росії на фронті. Станом на 16 травня 2024 року загальні втрати ворога складають близько 488 460 окупантів.

Генштаб про ситуацію на Харківському напрямку

Тим часом за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на вечір 15 травня загальні втрати ворога на Харківському напрямку становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки. В цілому, починаючи з 10 травня на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, до того ж знищено 125 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Також на Куп’янському напрямку українські підрозділи змогли відбити 20 атак противника. Продовжуються бойові дії на напрямках Кислівка — Іванівка, Котлярівка — Піщане, Куземівка — Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка. В деяких районах в результаті інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції.

14 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що сили підтримки ЗСУ займалися інженерними укріплювальними роботами на фортифікаційних лініях перед наступом РФ на Харків.

Крім того, відомо, що для зупинки російського наступу Україна надіслала у Харківську область одну зі своїх найдосвідченіших бригад. При цьому полковник Генштабу на умовах анонімності зазначив, що росіяни знайшли слабкі місця в обороні ЗСУ на цьому напрямку.