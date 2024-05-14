Україна спрямувала для підсилення на Харківщину одну з найдосвідченіших бригад, — ЗМІ

За словами полковника Генштабу ЗСУ, російська армія знайшла слабкі місця в обороні української армії та зайшла на Харківщину.

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Аби зупинити російський наступ Україна надіслала у Харківську область одну зі своїх найдосвідченіших бригад. Про це у коментарі The Independent на умовах анонімності розповів полковник українського Генштабу.

"Ситуація серйозна і динамічна. Вона має потенціал для небезпечного і дуже швидкого розвитку. У росіян дуже великі втрати, і я вважаю, що ця бригада, яку я добре знаю, зможе зупинити поширення російської атаки, а потім відкинути їх або знищити", — додав він.

До того ж полковник додав, що російська армія знайшла слабкі місця в обороні ЗСУ та зайшла туди.

"Росіяни увійшли в райони, де наша оборона була слабкою і не готовою. Це місця поблизу кордону з Росією, які знаходяться в зоні досяжності їх артилерії і де дуже важко і небезпечно будувати оборону", — наголосив він.

За словами полковника, приблизно п’ять батальйонів російських військ чисельністю до 3 000 осіб брали участь у вторгненні, яке почалося в ніч з 9 на 10 травня. Вони йшли у підтримці із танками та іншою бронетехнікою з планувальними бомбами. Також вони використовували винищувачі та вертольоти.

Нагадаємо, що, за словами очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, попри продовження активної фази прикордонної операції російської армії, Сили оборони України зупинили просування ворога на Харківщині.

Також Фокус писав, що в американському Держдепартаменті оцінили вірогідність подальшого прориву ЗС РФ у Харківській області. У Вашингтоні очікують, що після надходження військової допомоги ЗСУ продовжать протистояти російській агресії.