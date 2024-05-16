"Эпицентр нового штурма Украины": какая ситуация в Волчанске, ставшем уже второй раз целью ВС РФ

В The Times передали, что в городе идут "бои вплотную". На полицию, которая эвакуирует мирных жителей, охотятся российские снайперы.

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ВС РФ начали новую волну наступления, пересекая границу с Харьковской областью. Оккупационные войска стремятся захватить город Волчанск. Журналисты The Times побывали там и 15 мая опубликовали репортаж.

"Через каждую сотню метров был покрытый кратерами дом, каждые несколько секунд новый удар. Город горел. Звук длительного обстрела со стороны России был прерван только лаем минометного огня в ответ, гравием под машиной и криками о помощи от немногих, кто остался позади. Это Волчанск — эпицентр нового штурма Украины с севера", — отметили в издании.

Бои идут уже в пределах города. Украинских военных бьют бомбами и артиллерией через границу. Многие из 18-тысячного довоенного населения Волчанска вынуждены покидать дом уже во второй раз. В первые дни полномасштабной войны ВС РФ захватили населенный пункт, но позже их выбили Силы обороны.

"Внутри города идут бои вплотную. Пулеметный огонь гремит в центре города из высоких домов, занятых неподалеку. Пара снайперов охотилась на полицейских и оставила свои визитные карточки вмонтированными в армированное стекло бронемашины", — передали в СМИ.

Подполковник Волчанской полиции "Сильвер" рассказал, что, к счастью, всем удалось выжить. Однако захватчики пробили колесо и повредили машину. Полиция эвакуировала уже более 1500 человек, теперь среди них — и Валентина.

79-летняя местная жительница рассказала, что ее призвала выезжать внучка, но желания не было. Однако от вражеских обстрелов "дом трясется", а у соседа на днях сгорел дом, поэтому пожилая женщина собрала одну сумку и решилась на эвакуацию. Внучка прошла через это на два дня раньше и еще не знает, что в Волчанске больше нет связи. Сын Валентины живет в России. Женщине интересно, увидит ли она его еще когда-нибудь.

Российский снаряд упал в 200 метрах, но машину "Сильвера" это не остановило. На окраине другого села мирных жителей быстро пересадили в бронированный бус, который отвезет их в Харьков.

22-летний полицейский Виталий пережил в Волчанске оккупацию в 2022 году. Он вспомнил, что прятался в доме из-за страха похищения. Виталий пытался эвакуировать бабушку, но та отказалась. Пожилая женщина заявила, что умрет в своем городе.

"С 2015 года наш город развивался. Там бурлила жизнь, открывалось много местных предприятий", — вспомнил молодой полицейский, добавив, что теперь все разрушено.

В издании подчеркнули, что ВС РФ движутся быстрее, чем в течение 2023 года. Они применяют небольшие диверсионные и разведывательные группы для проникновения за линии обороны. Некоторые украинские бойцы связывают быстрое наступление врага с отсутствием подготовки. В регионе "поспешно" проводят земляные работы.

"Не могу сказать, что они потеряли всю силу, но мы остановили их атаки. Может, они просто собирают силы, а может, накапливают. Конечно, их артиллерия работает. Артиллерия будет работать еще долго", — рассказал заместитель командира батальона "Арей", срочно переброшенного в Харьковскую область, Степан.

По его словам, защитникам пришлось самостоятельно строить окопы в конце апреля.

"За три дня мы построили блиндажи, поставили минометы. Почему эти позиции еще не построены? Мол, трудно создать прочную оборону, потому что это близко к границе. У меня есть свое мнение по этому поводу", — отметил военный.

Степан поделился, что разочарован ограничениями Запада в ударах по России. Он объяснил, что хотел бы контратаковать и ударить во фланг противника, но "не все зависит от нас".

Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что ВС РФ будут наступать в Харьковской области ближайшие полтора месяца. По его словам, приоритетами России остаются Донецкая и Луганская области.

Аналитики DeepState заявили, что в 10 километрах от границы в районе Липцов до сих пор не построили качественную линию обороны. Они сообщили со ссылкой на военных, что фортификационные заграждения "лежат без дела с лета 2023 года".