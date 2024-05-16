"Епіцентр нового штурму України": яка ситуація у Вовчанську, який вже вдруге став ціллю ЗС РФ

У The Times передали, що у місті точаться "бої впритул". На поліцію, яка евакуює мирних мешканців, полюють російські снайпери.

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ЗС РФ розпочали нову хвилю наступу, перетнувши кордон з Харківською областю. Окупаційні війська прагнуть захопити місто Вовчанськ. Журналісти The Times побували там і 15 травня опублікували репортаж.

"Через кожну сотню метрів був вкритий кратерами дім, кожні кілька секунд новий удар. Місто горіло. Звук тривалого обстрілу з боку Росії був перерваний лише гавкотом мінометного вогню у відповідь, гравієм під машиною та криками про допомогу від небагатьох, хто залишився позаду. Це Вовчанськ — епіцентр нового штурму України з півночі", — зазначили у виданні.

Бої точаться вже в межах міста. Українських військових б’ють бомбами та артилерією через кордон. Багато хто з 18-тисячного довоєнного населення Вовчанська змушений залишати дім вже вдруге. У перші дні повномасштабної війни ЗС РФ захопили населений пункт, але пізніше їх вибили Сили оборони.

"Всередині міста точаться бої впритул. Кулеметний вогонь гримить у центрі міста з високих будинків, зайнятих неподалік. Пара снайперів полювала на поліціянтів і залишила свої візитні картки вмонтованими в армоване скло бронемашини", — передали у ЗМІ.

Підполковник Вовчанської поліції "Сільвер" розповів, що, на щастя, усім вдалося вижити. Однак загарбники пробили колесо та пошкодили машину. Поліція евакуювала вже понад 1500 осіб, тепер серед них — і Валентина.

79-річна місцева мешканка розповіла, що її закликала виїжджати внучка, але бажання не було. Однак від ворожих обстрілів "хата трясеться", а у сусіда днями згорів будинок, тож літня жінка зібрала одну сумку й наважилась на евакуацію. Онучка пройшла через це на два дні раніше і ще не знає, що у Вовчанську більше немає зв’язку. Син Валентини живе в Росії. Жінці цікаво, чи побачить вона його ще коли-небудь.

Російський снаряд впав за 200 метрів, але машину "Сільвера" це не зупинило. На околиці іншого села мирних мешканців швидко пересадили в броньований бус, який відвезе їх до Харкова.

22-річний поліціянт Віталій пережив у Вовчанську окупацію у 2022 році. Він згадав, що ховався у будинку через страх викрадення. Віталій намагався евакуювати бабусю, але та відмовилась. Літня жінка заявила, що помре у своєму місті.

"З 2015 року наше місто розвивалося. Там вирувало життя, відкривалося багато місцевих підприємств", — згадав молодий поліціянт, додавши, що тепер усе зруйноване.

У виданні підкреслили, що ЗС РФ рухаються швидше, ніж протягом 2023 року. Вони застосовують невеликі диверсійні й розвідувальні групи для проникнення за лінії оборони. Деякі українські бійці пов’язують швидкий наступ ворога з відсутністю підготовки. У регіоні "поспішно" проводять земляні роботи.

"Не можу сказати, що вони втратили всю силу, але ми зупинили їхні атаки. Може, вони просто збирають сили, а може, накопичують. Звичайно, їхня артилерія працює. Артилерія працюватиме ще довго", — розповів заступник командира батальйону "Арей", терміново перекинутого у Харківську область, Степан.

З його слів, захисникам довелося самостійно будувати окопи наприкінці квітня.

"За три дні ми побудували бліндажі, поставили міномети. Чому ці позиції ще не побудовані? Мовляв, важко створити міцну оборону, бо це близько до кордону. У мене є своя думка з цього приводу", — зауважив військовий.

Степан поділився, що розчарований обмеженнями Заходу в ударах по Росії. Він пояснив, що хотів би контратакувати та вдарити у фланг противника, але "не все залежить від нас".

Нагадаємо, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що ЗС РФ наступатимуть у Харківській області найближчі півтора місяця. З його слів, пріоритетами Росії залишаються Донецька та Луганська області.

Аналітики DeepState заявили, що за 10 кілометрів від кордону в районі Липців досі не побудували якісну лінію оборони. Вони повідомили з посиланням на військових, що фортифікаційні загородження "лежать без діла з літа 2023 року".