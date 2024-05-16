В Волчанске ВС РФ похищают и расстреливают гражданских: где есть угроза (карты)

Жители Волчанска, которые решили не эвакуироваться с северных улиц, страдают от действий российских оккупантов, заявил глава МВД Игорь Клименко. На онлайн-карте боевых действий можно увидеть, какие улицы под угрозой.

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Российские военные ведут бои в окрестностях Волчанска, продолжая наступление на Харьков. Враг начал терроризировать гражданских людей, которые не успели эвакуироваться. Украинская власть призывает граждан выезжать, а в городе продолжают работать эвакуационные команды. О ситуации в Волчанске 16 мая глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал в Telegram-канале.

Наступление на Харьков и события 16 мая

Клименко подтвердил, что на севере Волчанска идут активные боевые действия. Россияне, зайдя в город, начали загонять людей в подвалы и запрещали эвакуироваться. По его словам, есть информация о похищении, взятии в заложники и расстрелах. Чиновник заявил, что в городе работают эвакуационные команды и они продолжают вывозить людей.

"Один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков — россияне его убили. Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске несмотря на интенсивные боевые столкновения", — написал глава МВД.

Наступление на Харьков — заявление Игоря Клименко о Волчанске 16 мая Фото: Скриншот

Тем временем на онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, какие улицы и ключевые точки Волчанска захватили ВС РФ и где они могут достать до неэвакуированных гражданских. На карте цветом, который означает оккупацию, обозначены следующие части города:

улица Слобожанская — большая часть;

ул. Уютная — половина улицы;

ул. Княгини Ольги — небольшая западная часть;

район Волчанского мясокомбината.

Кроме того, на некоторых улицах на севере продолжаются бои и они находятся в "серой зоне". В частности, в эту зону попал район от улицы Гоголя, через ул. Короленко, до Новоселовской, Бекетова, Сосновой.

Наступление РФ на Харьков — какие улицы Волчанска в оккупации 16 мая Фото: DeepState

Отметим, наступление РФ на Харьков началось 10 мая и по состоянию на 16 мая враг добрался на Харьковской области на расстояние от 3 до 7 км. Согласно отчетам Генштаба, россияне атакуют в направлении села Липцы и в сторону города Волчанск. Украинское командование доложило, что бои в Волчанске идут на северных окраинах, бойцы ВСУ вытесняют врага.

Напоминаем, украинские военные 16 мая рассказали, что прочесывают застройку Волчанска, чтобы вытеснить подразделения ВС РФ. Тем временем харьковский патрульный сообщил, что ситуация сложная, но эвакуация гражданских продолжается.